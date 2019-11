Foggia. “Tutti al DADA Day dell’Istituto Foscolo”

Una visione innovativa, un’esplosione di emozioni quella che propone quest’anno la comunità educante in movimento dell’Istituto Comprensivo Foscolo – Gabelli di Foggia per il Dada Day.

La s cuola “D ada ” della città di Foggia si appresta, infatti, ad aprire le sue porte in occasione dell’Open Day di venerdì 6 dicembre , per presentare il suo modello di scuola senza zaino , basat o sulle didattiche per ambienti di apprendiment o.

“Sarà un momento di attività molto coinvolgenti, quell e che proporremo quest’anno nel corso dell’open day – spiega la dirigente Fulvia Ruggiero. L o abbiamo chiamato Dada Day perché sarà un incontro nel quale racconteremo questa nuova formula didattico-educativa integrata negli ambienti di apprendimento che, con nuove metodologie e strumenti, sollecita nei bambini la curiosità del “Saper Fare”, per il raggiungimento delle competenze chiave. Abbiamo riscontrato che la proposta del nostro istituto ha già conquistato studenti e famiglie e continua ad incuriosire tutti coloro che ne vengono a conoscenza”.