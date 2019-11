I ladri hanno usatocomeper sfondare la vetrina di un negozio di. E accaduto ieri sera a San Severo nel centralissimo(Fonte Foggiatoday)

Una volta entrati nei locali, i malviventi hanno svaligiato la merce in esposizione per un valore non ancora quantificato. L’attività è dotata di telecamere per la videosorveglianza, le cui immagini sono al vaglio dei carabinieri, insieme a quelle dell’intera zona. Indagini in corso.