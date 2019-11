“Il Ghetto di Borgo Mezzanone va subito abbattuto”

Stamani in Prefettura, con la Squadra Stato, il presidente della Provincia,, ha partecipato alla riunione che ha esaminato le criticità del dell’insediamento spontaneo sorto sulla ex pista dell’Aeronautica Militare di Borgo Mezzanone, nelle immediate adiacenze del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo.

In questa sede è stato esaminato il progetto di “Bonifica e valorizzazione del campo di Borgo Mezzanone – Foggia”, che la Provincia di Foggia, in sinergia con la Prefettura di Foggia ed il Ministero dell’Interno, ha candidato nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata e finanziato con 3.446.000,00 oltre a €150.000,00 di fondi ministeriali.

L’intervento è teso ad addivenire al progressivo ripristino della legalità, con il graduale smantellamento dell’insediamento abusivo.

Tra i punti di forza dell’intervento è previsto il recupero ambientale dell’area, con l’eliminazione delle diverse fonti di inquinamento. All’esito del recupero ambientale, si apriranno prospettive nuove, che potrebbero avere ricadute altamente positive dal punto di vista economico ed occupazionale, superando il fenomeno del caporalato.