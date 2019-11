Manfredonia, “Contributi per accesso in abitazione in locazione”

, 26 novembre 2019. Con recente atto, la Commissione straordinaria con poteri della Giunta comunale di Manfredonia ha preso atto che, con deliberazione n. 1999 del 04.11.2019,

Con lo stesso atto, la Commissione ha preso atto, altresì, che, con la succitata deliberazione di G.R. n. 1999/2019, la Regione Puglia ha disposto, in ottemperanza al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.05.2019, che i comuni devono utilizzare per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, in aggiunta al contributo loro attribuito con lo stesso provvedimento, le somme a valere sul Fondo morosità incolpevole, ripartite con la delibera di G.R. n. 1731/2016 e con le determine dirigenziali n. 367/2017 e n. 339/2018, impegnate e non erogate, il cui importo totale per il comune di Manfredonia ammonta ad € 38.403,58, come riportato nell’allegato B) allo stesso provvedimento di G.R. n. 1999/2019.

Da qui, è stato assunto il seguente atto di indirizzo in ordine alla assegnazione dei contributi di cui al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2018, sopra richiamato:

a) disporre la pubblicazione di apposito avviso, finalizzato alla concessione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno 2018, che contenga i requis

iti di partecipazione, conformemente ai criteri previsti dalla normativa vigente ed in relazione alle prescrizioni fornite con la succitata deliberazione della Giunta Regionale n. 1999/2018 ed alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, come in narrativa riportato;

b) fissare la scadenza prevista per la presentazione delle domande di contributo al giorno 04 dicembre 2019;

c) non concorrere alla premialità regionale prevista dalla succitata deliberazione di G. R. n.

1999/2019, attesa l’impossibilità di cofinanziare l’intervento con fondi del bilancio comunale.

E’ stato disposto che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti il contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emergerà la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, i richiedenti decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

E’ stato dato mandato al Dirigente del 3° Settore – Servizi Affari generali ed alla Persona di procedere all’adozione degli atti necessari e conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento.

