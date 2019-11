Manfredonia. Il meraviglioso presepe di Alex (VIDEO)

. In un ampio locale del Porto Turistico (braccio di Levante),, conosciuto con il nome d’arte, ha allestito per il quinto anno consecutivo un enorme e caratteristico presepe.

La passione per l’allestimento dei presepi è stata inculcata ad Alex da sua madre, che ogni anno nella sua abitazione costruiva il presepe prima di Natale.

Come riportato in un precedente testo da Franco Rinaldi, Alex Spagnuolo dall’età di 19 anni e per trent’anni ha lavorato come artista nei circhi, dei quali vale la pena ricordare: circo di Nando Orfei, circo di Venezia, circo di Matteo Orfei, circo Embel Riva e circo Colber, con i quali è stato in tournèe in Italia e all’estero, esibendosi in numeri di contorsionismo insieme a sua sorella Mary, e poi come acrobata, equilibrista e in performance di magie. Da alcuni anni Spagnuolo recita in qualità di attore in compagnie teatrali locali.