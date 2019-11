Manfredonia, mensa scolastica: quanto, dove pagare e come seguire il servizio

Il pasto giornaliero sarà fornito agli studenti iscritti dai genitori al servizio mensa nel corrente anno scolastico ed in regola con i pagamenti che vanno effettuati al più presto.

Per quanto riguarda i costi, la misura della compartecipazione delle famiglie alla refezione scolastica è calcolata in base al reddito ISEE con tariffe giornaliere stabilite dalla delibera di Giunta di marzo 2019 e così suddivise:

– prima fascia (da € 0,00 a € 6.000,00): € 2,00;

– seconda fascia (da € 6.000,01 a € 9.360,00): € 3,50;

– terza fascia (da € 9.360,01 a € 15.000,00): € 4,00;

– quarta fascia (oltre € 15.000,01 e utenti che non presentano certificazione ISEE o non residenti): € 4,50.