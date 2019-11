Mercato rione Candelaro, partiti lavori di AQP

Foggia, 26 novembre 2019. Sono partiti questa mattina i lavori dell’Acquedotto Pugliese per la realizzazione di una condotta necessaria e fondamentale per poter procedere alla ripresa dell’intervento finalizzato alla rifunzionalizzazione del Mercato del rione Candelaro, opera inserita nel programma ‘Da periferia a periferia’.

“L’Amministrazione comunale non ha mai dimenticato né il rione Candelaro né questa importante opera, che abbiamo voluto inserire nel programma che ha permesso al Comune di intercettare ingenti finanziamenti destinati non solo a rimettere a nuovo il mercato rendendolo più moderno, sicuro e funzionale ma, più in generale, a restituire dignità a questo quartiere – commenta il sindaco di Foggia, Franco Landella –.

Un ringraziamento va al consigliere comunale delegato ai Lavori Pubblici, Francesco Morese, per la proficua e costante interlocuzione messa in campo con Aqp, attraverso cui è stato possibile dare il via libera alla realizzazione della condotta e, dunque, in tempi brevissimi poter riprendere i lavori che riguardano il mercato”.