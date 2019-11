Pesca, Gatta: “Sì a stanziamento in favore delle marinerie”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Oggi in Consiglio regionale ho votato a favore dello stanziamento di 450mila euro per ristorare le imprese armatrici che hanno osservato l’ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio – in conformità al Regolamento UE- e che operano da Manfredonia fino a Bari.

L’ho fatto perché il settore della pesca oggi paga gli effetti devastanti di una normativa europea assurda ed ingiustamente penalizzante nei confronti di questo comparto, che, vale la pena di ricordarlo, contribuisce al prodotto interno lordo della nostra Regione, oltre all’agricoltura e al turismo. Proprio ad ottobre, a Bari, si è tenuto un corteo, molto partecipato, di tutte le marinerie pugliesi che protestavano vivacemente contro una politica legislativa europea vessatrice nei confronti degli addetti alla pesca. Ci sono migliaia di famiglie che vivono, che si sostentano con i proventi della pesca in Puglia e che sono state abbandonate alla mercé di regole comunitarie che probabilmente anche la nostra classe parlamentare europea non ha la forza di contestare e di impugnare, tanto che oggi le flotte pescherecce dell’Adriatico, segnatamente quelle pugliesi, si sono ridotte sensibilmente rispetto ad un decennio fa, in alcuni casi di oltre il 50 per cento. Credo che questo sia emblematico della crisi che oggi vivono i pescatori, gli armatori, le loro famiglie ed anche i trasformatori, perché c’è tutto l’indotto, comprese le imprese di trasformazione del pescato, a pagare questo prezzo salatissimo.

Il tutto a vantaggio del pescato che proviene da altri Paesi europei ed extraeuropei e che ha sostanzialmente massacrato il mercato, facendo crollare i prezzi del prodotto dell’Adriatico che è riconosciuto come uno dei più pregiati al mondo. Mi auguro che questa sia l’occasione per puntare i riflettori sulla crisi che attraversa il settore, fino ad oggi relegato ai margini da una politica miope che ha ignorato un’attività produttiva ed identitaria del nostro territorio”.