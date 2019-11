Pescherecci ricoverati nel porto turistico per evitare la mareggiata nel porto

ANCHE se di intensità meno rovinosa rispetto alle mareggiate che hanno devastato numerosa parte di litorale meridionale, quella che si è abbattuta sulla riviera sipontina, da Manfredonia fin oltre il litorale sud, non ha provocato danni consistenti.rovesciati dalle ode marine allungatesi anche di un centinaio di metri. Acque agitate anche nel porto di Manfredonia tant’è che gli armatori di una cinquantina di pescherecci ormeggiati tra il molo di levante e di tramontana, sono stati costretti a mettere a riparo i natanti nel porto turistico “”.

L’OCCASIONE ha riportato d’attualità il problema della sicurezza dei natanti nel bacino del porto commerciale-peschereccio. Un problema riproposto dagli armatori ad ogni evento meteorologico avverso. Non capita spesso, ma capita. E allora sono guai. Negli ambienti portuali se ne ricordano parecchie di situazioni particolari in cui le motopesche hanno subito danni e qualcuna è anche affondata. Tra i vari episodi si ricorda quello occorso verso la fine degli Anni novanta quando a seguito dell’imperversare di una burrasca, alcuni pescherecci sono stati legati alla recinzione fatta di robusti elementi di cemento, che corre lungo il perimetro del porto commerciale, ritenendo quel sostegno di sicura tenuta. E’ invece accaduto l’impensabile. Il mare era cosi agitato che, nonostante si trovassero in un angolo del bacino protetto dalla banchina di tramontana, i pescherecci venivano sballottolati come fuscelli tanto che ad un certo punto si sono trascinati in mare parte della recinzione, aggravando i danni agli stessi pescherecci.

E COME spesso accade, non tutti i mali vengono per nuocere. Quella parte di recinzione abbattuta non è stata più ricostruita, anzi si è demolita anche la prosecuzione fino alla banchina di levante, aprendo così una vista mare fino ad allora preclusa da quella barriera in cemento. Da allora si è creato uno straordinario continuum tra la città e il mare.

RIMANE il problema della sicurezza portuale. Oggi come allora, si ripropone a gran voce l’allungamento del molo di levante di almeno duecento metri, per evitare che il moto ondoso, sospinto dai venti di scirocco e di levante, penetri nel bacino portuale creando situazioni di pericolo per i pescherecci. Quello del porto sicuro, è problema che si trascina da decenni. Che si aggiunge ai tanti altri che condizionano le attività di pesca.