Si sogna al Verdi: arriva la Cavalleria Rusticana

Domenica sera (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) l’Associazione Culturale Bandistica “Città di San Severo” propone CAVALLERIA RUSTICANA di Pietro Mascagni. La produzione si avvarrà della preziosa collaborazione del M° Antonello Ciccone, direttore d’orchestra della prestigiosa Orchestra di fiati “Città di San Severo”

“Cavalleria rusticana – dichiara l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino – fu la prima opera composta da Mascagni ed è certamente la più nota fra le sedici composte dal compositore livornese. Il suo successo fu enorme già dalla prima volta in cui venne rappresentata al Teatro Costanzi di Roma, il 17 maggio 1890, e tale è rimasto fino a oggi. E’ uno spettacolo da non perdere, per di più con i migliori musicisti del nostro territorio che ancora una volta si esibiranno sul palco del nostro Verdi”.

La prevendita dei biglietti si tiene presso la biglietteria del Teatro Verdi (con ingrasso da Via Tiberio Solis) con i seguenti orari: 10.30 – 12.30; ore 18,00 – 20,00 tutti i giorni fino a domenica.