“Tagli” alla Bosch di Bari. Longo “Non paghino i lavoratori visioni”

“Nuovo allarme per i dipendenti dello stabilimento Bosch di Bari, dopo l’annuncio dell’azienda di voler tagliare 640 posti di lavoro a causa della crisi dei motori diesel. Ricordo che parliamo della più importante fabbrica della regione, indotto compreso, dopo l’ex Ilva di Taranto, e che l’intero sistema Puglia non reggerebbe a questa ennesima batosta economica e occupazionale.

Tutti abbiamo il dovere di stringerci al fianco di questi lavoratori, affinché dopo anni di sacrifici durissimi sia loro riconosciuto il sacrosanto diritto ad un lavoro dignitoso e certo” è quanto sostiene il vicepresidente del Consiglio regionale Peppino Longo, sottolineando il dramma continuo cui sono sottoposti “da tempo, i dipendenti dello stabilimento industriale e le loro famiglie, e la lunga battaglia per restituire dignità e serenità a queste persone con l’unico obiettivo della piena occupazione”.

“In particolare per la Bosch trovo assurdo far pagare ancora una volta ai lavoratori, pur già sottoposti ad enormi sacrifici, visioni e scelte industriali globali, legate all’utilizzo del diesel, errate o forse volutamente errate, dal momento che come dimostrano i notevoli investimenti tuttora in corso da parte dei grandi marchi automobilistici, risulta difficile e insensato a breve-medio termine, immaginare un mondo senza motori alimentati a gasolio, senza dimenticare, anzi col certezza che un moderno propulsore diesel inquina – dati scientifici alla mano – meno di un ibrido. Per questo, prima di ritrovarci alle prese con l’ennesima tragedia stile ex Ilva, occorre mettere in atto tutte le procedure istituzionali e non, tanto a livello locale che nazionale”.