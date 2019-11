“Un reporter in valigia”. GARGANO Ep. 6 – Foresta Umbra e gita in barca

“Un reporter in valigia” è una web-serie YouTube nata da un’idea del video-reporterche ha voluto divulgare i contenuti dei suoi viaggi.

Mirco Paganelli ha studiato architettura tra l’Italia e il Canada, è un giornalista e video-reporter. Lavora in televisione e si occupa di cronaca e politica, mentre il tempo libero lo dedica ai viaggi. Ogni video è girato e montato da lui.

Volete viaggiare con me tutto l’anno? Con il progetto “Un reporter in valigia” vi farò uscire di casa raccontandovi il mondo attraverso la mia curiosità. Storia, cucina locale, svago, interviste, natura e città… Con la mia telecamera vi farò assaporare lo spirito del luogo mentre viaggio da solo o in compagnia.

Perché “Un reporter in valigia”? Perché a parlarvi sarò direttamente io, Mirco Paganelli, che di mestiere faccio il giornalista, mentre la valigia è la vostra, quella che voglio convincervi a fare al più presto attraverso i miei video, quella in cui voglio infilarmi con i miei consigli. Niente è più bello al mondo di aprirsi al mondo e dunque: siete pronti a viaggiare con me?

La Foresta Umbra è uno dei posti più prodigiosi che abbia mai visto. Il fatto che sia lì dalla preistoria è stupefacente. Raro esempio di bosco incontaminato, ci ricorda quanto sia essenziale preservare l’elemento naturale, non solo come occasione di studio, ma come memoria della vita sulla Terra. L’esistenza non appartiene solo all’uomo, e questa cattedrale verde ne è la dimostrazione. Una natura magnifica è anche quella osservabile dal mare, lungo la costa del Gargano, dove nella roccia di calcare si aprono mille grotte e insenature: rifugi segreti lontani dal clamore e dalla luce.