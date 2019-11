Vieste, brucia deposito con 8 cuccioli: salvati

L’allarme è stato lanciato alle ore 22.15 di ieri sera, quando è divampato un incendio in un deposito agricoloSul posto sono subito giunte 2 squadre delleche per prima cosa hanno tratto in salvo 8 cuccioli di cane in un recinto della struttura in fiamme e iniziato le operazioni di spegnimento.

Successivamente sono giunti sul posto una pattuglia dei carabinieri, la Pegaso che ha collaborato nelle operazioni di bonifica e infine una squadra dei vigili del fuoco di Vico del Gargano per gli accertamenti del caso. Per fortuna non si registrano danni agli animali ma solo alla struttura.

Fonte immagine: Facebook