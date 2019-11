Vigilanza in agricoltura, sanzioni nel Foggiano

Nell’ambito dell’attività di vigilanza condotta dal 15 al 21 novembre u.s. dall’Ispettorato del lavoro di Foggia in agro di Foggia, San Giovanni Rotondo e Cerignola, sono emerse n. 3 aziende agricoleirregolari su sei controllate, in particolare sono stati trovati intenti al lavoro 4 lavoratori“in nero” di cui 3 braccianti di nazionalità extra U.E.

È stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in applicazione della normativa vigente, sono state contestate 4 violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e irrogate sanzioni amministrative per un importo pari ad €. 16.400,00.

