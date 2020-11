Comune Manfredonia, 484.638,96 euro dal Ministero per opere pubbliche

Manfredonia, 26 novembre 2020. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato preso atto che con il Decreto del Direttore del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 29 ottobre 2020 prot. n. 117078, il Ministero ha assegnato al Comune di Manfredonia la somma di € € 484.638,96 da utilizzare per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche.

E’ stato deliberato di “assumere atto di indirizzo in ordine all’utilizzo di dette somme mediante la predisposizione, da parte dell’ufficio tecnico OO.PP., dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi individuati e rispondenti ai requisiti del decreto del Ministero dell’Interno”.

“Il progetto in parola è totalmente finanziato dal Ministero dell’Interno, giusto decreto

del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno del 29 ottobre 2020 prot. n. 117078 e, pertanto, l’approvazione dei progetti deli interventi di cui al punto 1, non comportano impegno di spesa da parte di questo Ente”.

ATTO INTEGRALE > DELGC16924112020