Bellomo: “Oggi in Puglia si è assistito all’estinzione del M5s”

Nota del Consigliere regionale della Lega, Davide Bellomo. ““In Puglia oggi si è assistito all’estinzione del Movimento Cinque Stelle. Le lacrime della consigliera Laricchia ne attestano il funerale. Si è addirittura avuto il coraggio di pronunciare la parola ‘responsabilità’ per giustificare il più becero dei trasformismi. La realtà, purtroppo è ben diversa. Sono state sufficienti due poltrone per folgorare i quattro consiglieri del (ex) Movimento Cinque Stelle pugliese.

Ad aggravare le sorti dei pugliesi il presidente Emiliano ha presentato una giunta assolutamente inidonea a risolvere i giganteschi problemi della Puglia. Senza poi considerare a nomina di un assessore part time. L’assessore Bray, infatti siede su due poltrone quella assessorile e quella di direttore generale della Treccani. In ragione di tale evidente anomalia le dimissioni da dirigente del famoso istituto appaiono doverose per salvaguardare l’interesse della comunità pugliese”.