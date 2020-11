Casili: “Onorato della vicepresidenza, nessun ingresso in maggioranza”

Bari, 26 novembre 2020. Poche ore dopo la seduta del primo consiglio regionale che ha eletto alla vicepresidenza Casili, la senatrice Barbara Lezzi ha commentato sui social: “Il M5S Puglia è entrato nella maggioranza di Emiliano. Tutti tranne Antonella Laricchia che ha deciso semplicemente di rispettare gli elettori che si sono già espressi e non dovrebbero essere né traditi né usati”. In un altro passaggio:” “Tutte chiacchiere in libertà perché il M5s, in Puglia, non ha alcun potere negoziale”.

Segue poco dopo la nota di Cristian Casili: “Sono onorato per l’incarico di vicepresidente che da oggi sono chiamato a svolgere. Un ruolo di garanzia che segna l’inizio di un percorso per arrivare alla convergenza su temi ben definiti e con un preciso cronoprogramma. In questi 5 anni insieme ai miei colleghi abbiamo intrapreso battaglie importanti, mettendo sempre al primo posto il bene dei pugliesi. Un impegno che continuerà con ancora maggior forza in un periodo come questo in cui c’è bisogno della massima collaborazione istituzionale. La mia elezione non segna nessun ingresso in maggioranza, ma l’inizio di un percorso che prevede la realizzazione di punti programmatici che da sempre ci contraddistinguono”.

In aula una consigliera su 5, Antonella Laricchia, ha dichiarato quello che ritiene il “tradimento degli elettori” rispetto alle dichiarazioni di voto su Casili dei suoi colleghi. Da settimane, ormai, si attende il voto su Rousseau che avrebbe dovuto svolgersi dopo gli Stati Generali. Nelle more delle operazioni via web per l’intesa in Puglia – “uno stillicidio” secondo alcuni attivisti- che dovrebbero comunque tenersi, i passi del consiglio regionale vanno avanti anche nel plateale isolamento di Antonella Laricchia, che oggi in consiglio regionale è parsa visibilmente turbata di fronte alle scelte dei suoi colleghi di Movimento e con la voce quasi interrotta dal pianto. “Ce la farò” ha detto, e ha concluso il suo intervento con la freddezza e determinazione solita. Esitanti nelle dichiarazioni gli altri portavoce nazionali ed eurodeputati della Capitanata, anche per loro concomitanti impegni parlamentari. Nessuna dichiarazione della consigliera di Foggia Rosa Barone sul suo eventuale ruolo di assessora in giunta.

Paola Lucino, 26 novembre 2020