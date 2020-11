COVID, Eleonora: “Quarantena tra buio e luce”

Novembre 2020. Da oltre un mese, ormai, la routine delle restrizioni è tornata a farsi sentire. Le settimane trascorrono praticamente tutte uguali. Nei giorni feriali mattina in ufficio e pomeriggio a casa, domenica visita ai parenti stretti. Complice il clima straordinariamente mite di questo autunno, l’unica libertà che mi sono concessa è stata qualche passeggiata in solitaria sulla spiaggia per ammirare il tramonto.

Ad un certo punto squilla il cellulare: il Boss ha qualche linea di febbre e il medico di base gli ha richiesto un tampone per sicurezza.

Panico. No, niente panico.

Priorità tampone. E qui ha inizio l’odissea.

Da qualche giorno, sui social circola la voce dell’imminente chiusura del Pronto Soccorso di Lucera e molti iniziano a lamentarsi dell’impossibilità di prenotare tamponi sia presso la ASL sia presso i laboratori privati.

Qualsiasi numero di telefono componga, la sequenza è sempre la stessa: cade la linea, riprovo, cade la linea, riprovo, squilla! Squilla, squilla, squilla. Non risponde nessuno. Assurdo!

Il Pronto Soccorso di Lucera viene chiuso definitivamente e la regione Puglia blocca la possibilità di fare tamponi presso i laboratori privati. Poi arriva il contrordine (è chiaro che al Governatore pugliese e al suo socio Assessore alla Sanità piace fare i buontemponi!).

Tampone POSITIVO.

Panico. No, niente panico.

Io sto bene ma devo iniziare la quarantena e supportare il Boss a distanza. L’odissea non è ancora finita. La segretaria del medico di base non risponde. Poi risponde ma il medico di base è in malattia. Il sostituto non è ancora arrivato in studio. Il sostituto arriva in studio ma non può rispondere.

Ho capito, devo trasformarmi in Crudelia De Mon.

E’ proprio vero: con le buone maniere si ottiene sempre tutto!

La ASL richiamerà per ulteriore tampone ma non ci sono tempi certi. Giorni, forse settimane. Non una parola su un’eventuale cura. E che Dio ci aiuti.

Prime cose da recuperare: saturimetro e numeri utili per spesa e medicine.

Il mio “contatto giusto” entra in azione e non mi abbandonerà più per tutto il percorso. Una super donna, una super amica che non smetterò mai di ringraziare.

Tutto sembra andare per il verso giusto ma il Boss inizia ad accusare altri sintomi e il livello del saturimetro ogni tanto rileva valori preoccupanti.

Richiama il medico di base. Cade la linea. Richiama. Squilla. Non risponde nessuno. Richiama. Squilla. Il sostituto non è ancora arrivato. Richiama. Squilla. Risponde il sostituto. Alleluia!

Cortisone, antibiotici e bombola di ossigeno all’occorrenza. Dopo neanche ventiquattro ore va già meglio. Per la bombola di ossigeno, invece, bisogna attendere: nelle farmacie sono esaurite!

In base alla circolare ministeriale rientro nella casistica “asintomatica contatto stretto di Covid positivo” e dovrò rispettare una quarantena di 14 giorni. In realtà basterebbero 10 giorni e un tampone negativo. Tampone non pervenuto. E che Dio mi aiuti.

Sicuramente vivere da soli ha i propri vantaggi: la prima domenica, infatti, trascorre in un dolce poltrire. Fuori c’è il sole, salgo in terrazza e osservo il panorama.

Con l’inizio della nuova settimana, però, qualche regola dovrò pur darmela in modo da riempire le giornate solitarie e casalinghe.

Sono sincera: a me la mattina piace dormire, la sveglia è un incubo, adoro crogiolarmi tra le coperte prima di alzarmi e fare colazione con calma. A differenza del Governo, io lavoro meglio con il favore delle tenebre. Ma questo non lo diciamo a Giuseppi!

Dunque, le mattine trascorrono lente tra una sessione di sole sulla terrazza, le faccende domestiche e la scelta del menù da gustare a pranzo e a cena.

Se per l’alimentazione ho scelto la via salutista, per l’attività fisica ho seguito il consiglio fornito, durante il primo lockdown, dalla stand up comedian Michela Giraud: diffidate da quelli che pronunciano parole come “workout”!.

Salire e scendere quattro rampe di scale per andare a prendere il sole in terrazza o ritirare la spesa consegnata gentilmente a domicilio e passare l’aspirapolvere in tutta la casa, mentre ballo in stile Mrs. Doubtfire con il volume della radio a palla, direi che sia più che sufficiente per tenersi in forma!

Arriva l’ora del tramonto, quella che preferisco. Apro il mio Diario della Capra, sì proprio quello di Vittorio Sgarbi, e segno gli impegni importanti: corsi di formazione da svolgere on line per il lavoro, gestione ordinazioni di decorazioni natalizie per vendita di beneficenza on line, video conferenza su turismo, arte e cultura. Dopo giorni in tenuta comoda, ammetto di aver provato una certa emozione nello scegliere il colore del maglioncino più adatto da indossare e nel mettere un velo di trucco solo per comparire in webcam.

Infine, gli immancabili appuntamenti televisivi serali.

Unico problema da risolvere: adattare il cavo dell’antenna per poter portare la tv in camera. Recupero il materiale necessario. Non mi resta che montare i due connettori alla prolunga. Cacciavite non pervenuto. Opto per lametta unghie in metallo. Prendo il cellulare e faccio partire la video chiamata al mio amico factotum: mentre seguo le sue istruzioni e sono concentrata a svolgere la mia prova d’ingegno, lui, per incoraggiarmi, sceglie come sottofondo musicale la sigla di MacGyver. Come recita il proverbio? Chi trova un amico, trova un tesoro.

Missione compiuta!

La mia passione sono le fiction, i bei film e qualche programma serio di approfondimento politico e di attualità. Il sabato sera però disdico tutti gli impegni perché non posso perdere l’appuntamento con la mia giuria preferita di Ballando con le stelle!

Dopo due anni di corso di ballo caraibico potrò permettermi il lusso di esprimere un parere tecnico alla Carolyn Smith?

Ho capito, forse è meglio scendere dal piedistallo e diventare amica di Giullermo Mariotto.

Non nascondo che all’inizio l’ipocondria l’ha fatta da padrona (misuravo ripetutamente la temperatura con uno di quei termometri digitali che fanno “bip bip”) e talvolta la noia è venuta a bussare alla mia porta.

I giorni sono trascorsi tra la preoccupazione per la salute dei miei cari, le brutte notizie che continuavano a giungermi, la frustrazione di non potermi muovere in caso di emergenza, la rabbia per tutte le difficoltà legate alla cattiva gestione di questa pandemia, soprattutto a livello territoriale.

Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene: ho terminato la mia quarantena senza manifestare alcun sintomo, il Boss invece è ancora positivo ma sta bene e attende di negativizzarsi. La ASL ci ha contattati dopo due settimane dalle segnalazioni inoltrate tramite i rispettivi medici di base. La sensazione è che il sistema di tracciamento sia completamente in tilt e che per i casi meno gravi o asintomatici si intervenga a periodo di isolamento concluso.

Se però intorno a te hai una rete di persone pronte ad aiutarti sempre e comunque anche solo con un gesto, una parola, allora tutto si può superare. Quindi alla famiglia, agli amici, ai colleghi, ai medici (quelli disponibili), alla Protezione Civile, a quanti mi hanno dedicato un pensiero, semplicemente GRAZIE!

A cura di Eleonora Zaccaria, Novembre 2020