Covid, muore a 27 anni apprendista chef pugliese

Andria, 26/11/2020 – (repubblica) Nicola Bruno, 27 anni, apprendista chef, ha lottato con tutte le sue forze contro il virus. Ma la malattia e le complicanze innescate dall’obesità hanno avuto la meglio. Nicola è una delle vittime più giovani del Covid-19 in Puglia: il terzo caso nella provincia di Barletta, Andria, Trani – almeno fra quelli noti – nel quale il virus non ha lasciato scampo nonostante l’età. La stessa sorte è toccata giovedì 19 novembre ad Antonella Abbatangelo, 41 anni, morta dopo qualche giorno di ricovero e 11 ore di coda al pronto soccorso del Dimiccoli (sul caso la Asl Bt ha aperto un’indagine interna). E prima ancora a un’altra donna di 31 anni, residente a Trani come Abbatangelo. In tutti e tre i casi, secondo i medici e gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’obesità ha complicato le cose facendo precipitare il quadro clinico.(repubblica)