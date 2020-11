“Davide Bellomo Capogruppo della Lega alla Regione Puglia”

Bari, 26 novembre 2020. Questa mattina è stata ufficializzata la nomina di Davide Bellomo a Capogruppo della Lega alla Regione Puglia. “Sono onorato”- ha dichiarato Bellomo- “ed accolgo con grande senso di responsabilità l’investitura che mi è stata assegnata all’unanimità dai colleghi Consiglieri della Lega alla Regione Puglia. Oggi è stata scritta una pagina di storia. Per la prima volta il gruppo della Lega entra in Consiglio regionale. Cinque anni fa non c’eravamo neppure. La nostra sarà un’opposizione seria, dura e propositiva. Lavoreremo per crescere e diventare una forza di governo credibile ed alternativa ad Emiliano, con un centrodestra rinnovato è più competitivo”.