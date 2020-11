Eccoli. Barone, Casili, Di Bari e Galante: Pungoleremo Emiliano e la sua Giunta

Nota dei consiglieri regionali del M5S Rosa Barone, Cristian Casili, Grazia Di Bari, e Marco Galante

“Abbiamo sempre messo al primo posto i temi e le priorità per i pugliesi e continuiamo a farlo. Il dialogo istituzionale avviato con la maggioranza è al solo scopo di dare risposte concrete ai cittadini, a cui in questo momento non interessano le lotte politiche, ma solo venire fuori da questa situazione di emergenza. Per noi sarebbe stato più semplice restare arroccati sulle nostre posizioni, così non saremmo stati chiamati traditori. Abbiamo scelto invece la via più difficile: essere responsabili e fare proposte per migliorare la sanità territoriale, per trovare soluzioni per chi è rimasto senza lavoro a causa della pandemia. Punti chiari e immediatamente realizzabili, di questo stiamo parlando. Nessun ingresso in maggioranza, nessuna poltrona in cambio di silenzio. Già da domani saremo i primi a pungolare il presidente Emiliano e la sua Giunta per rendere concreti questi punti, senza fare sconti come non li abbiamo mai fatti.

Chi ci ha votato lo ha fatto per realizzare obiettivi precisi: abbattimento delle liste d’attesa, ripubblicizzazione di AqP, consorzi di bonifica che diano servizi reali e un costo dell’acqua equo per gli agricoltori di tutte le province, aumento della raccolta differenziata e promozione dell’economia circolare, tanto per citarne alcuni. Ed è questo che vogliamo fare. Costruire e non distruggere, far rinascere la nostra splendida Puglia./comunicato