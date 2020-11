Gatta in Consiglio: “Porto Manfredonia e pesca: Presidente, dove sono i programmi?”

L’intervento del consigliere segretario Giandiego Gatta (Forza Italia) nel dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del presidente Emiliano.

“Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta regionale, colleghi consiglieri. Spero che il Presidente Emiliano mi degni di un po’ di attenzione, perché anche questa è una usanza, ahimè, datata, che speriamo di sconfiggere in questa legislatura che ci accingiamo a vivere.

Oggi si insedia l’XI legislatura del Consiglio regionale a distanza di oltre due mesi dalle elezioni, per circostanze certamente non ascrivibili a questa Assemblea, che certamente dovrà farsi carico di recuperare tutto il tempo perduto per rispondere in fretta alle ansie e alle aspettative del popolo pugliese.

La prima finestra di questa legislatura si apre in ritardo, proprio in un momento epocale che ha cambiato e stravolto la realtà della nostra regione, del nostro Paese, di tutta l’umanità. Oggi iniziamo il nostro lavoro con l’auspicio di superare al più presto questa fase di stallo e di avere anche una Giunta regionale che sia completa, con tutti gli assessori all’opera, senza dover attendere oltre per questioni meramente politiche.

Presidente Emiliano, dopo due mesi dalle elezioni non possiamo accettare che una delega così importante, come quella al welfare, sia sospesa per attendere l’esito di un fantomatico voto su piattaforme informatiche del Movimento 5 Stelle. Voi avete vinto le elezioni e noi ne prendiamo atto con profondo rispetto per ciò che si deve ad una vittoria democratica. Ma proprio perché la democrazia, così come delineata dal nostro sistema costituzionale, è rappresentativa, ciò vuol dire che, se rispettiamo la scelta degli elettori, altrettanto rispetto deve essere riconosciuto all’organo rappresentativo per eccellenza, ovvero il Consiglio regionale, in cui è riposta la massima espressione della sovranità popolare.

Mi dispiace che il Presidente Capone si sia allontanata un attimo, perché avrei voluto rivolgere due riferimenti a ciò che è stato il Consiglio regionale nei cinque anni ormai alle nostre spalle e a quelle che sono le criticità che bisognerà superare in questo frangente.

Ogni consigliere di maggioranza o di opposizione siede in questi banchi in rappresentanza di tante migliaia di cittadini pugliesi che lo hanno votato. Purtroppo, Presidente Emiliano, la narrazione degli ultimi cinque anni – spero che mi possa dedicare qualche minuto, so che è impegnato per cose magari anche più importanti, però qualche minuto è importante – per chi, come me, li ha vissuti in quest’Aula non racconta (questo ce lo dobbiamo dire) di un clima di reciproco rispetto istituzionale tra Consiglio regionale e Giunta. Troppi sono stati i momenti di scollamento tra i due organi, se non addirittura di grave sottovalutazione del ruolo che il Consiglio regionale doveva vedersi riconosciuto e persino anche della sua voce, attraverso i suoi componenti.

Noi le chiediamo di cominciare a rispettare il ruolo e le funzioni del Consiglio. Se partiamo da qui, sicuramente potremo confrontarci sui temi, analizzarli, discuterli per trovare le soluzioni più idonee rispetto alle criticità che oggi affliggono la popolazione pugliese, in una cornice in cui la minoranza, e segnatamente Forza Italia che in questo momento sto a rappresentare, è fermamente determinato a fornire il proprio responsabile contributo alla causa della Puglia, sia pure dai banchi dell’opposizione.

A tal proposito merita di essere ricordato, Presidente Emiliano, per la sua emblematicità rispetto a quanto ho poc’anzi detto, che il Consiglio regionale in passato si è sciolto innumerevoli volte per mancanza del numero legale, e lei questo lo sa benissimo, per dissapori e contrasti all’interno della maggioranza di governo con un nulla di fatto per la comunità pugliese rispetto ai temi che avrebbero dovuto essere affrontati. Noi, invece, con uno sguardo rivolto al domani, ci auguriamo che questa maggioranza si assuma la responsabilità di governare e di portare a termine un percorso proficuo nel quale noi non ci esimeremo dal fornire il nostro contributo per il bene di una terra scossa dai suoi tanti problemi che, assessore Lopalco, sopravvivono al Coronavirus, come è stato felicemente detto da chi mi ha preceduto, e da una pandemia che ha rivoluzionato le nostre vite e quelle di tutti i pugliesi.

Altrettanto significativo, e vale la pena di rammentarlo proprio oggi, nella giornata di insediamento del Consiglio regionale pugliese, è il dato grave – qui avrei davvero voluto che il Presidente Capone fosse in Aula, ma avrò modo di parlarne poi in Ufficio di Presidenza – di tutte le centinaia di interrogazioni presentate dai consiglieri alla Giunta senza ricevere mai risposta. Sono felice che ci siano consiglieri che abbiano con me vissuto l’esperienza della passata legislatura e che oggi sono assessori, perché comprendono bene quanto sia frustrante rivolgere delle domande all’Esecutivo e non ottenere mai risposta.

Eppure, quello dell’interrogazione è uno strumento che ogni eletto può e deve utilizzare, non per giochi di potere, non per manovre tattiche o per altre strategie magari anche di piccolo cabotaggio, ma per perorare la causa di tanti cittadini che, ogni giorno, ci sottopongono problemi, ci evidenziano criticità, disservizi, necessità, su cui la Regione può e deve intervenire.

Pertanto, l’auspicio che sentiamo di condividere con quest’Aula e anche con i colleghi della maggioranza, in un giorno così importante, è che sia ripristinato – lo ribadisco, Presidente Emiliano, ripristinato – il primato del Consiglio regionale in tutte le sue prerogative, affinché ci sia un rapporto di reciproco rispetto tra i vari organi della Regione, all’insegna di una leale e costruttiva collaborazione per il bene della comunità.

Lo dico con rammarico, Presidente Emiliano: anche il fatto di aver ricevuto soltanto ieri sera, a tarda ora, le linee programmatiche obiettivamente non depone bene per quella che vorremmo fosse una nuova fase, per quello che vorremmo fosse un nuovo percorso da condividere, perché diventa difficile studiare delle pagine a tarda ora, quando all’indomani c’è il Consiglio regionale, e magari scoprire, per esempio, che sulla pagina di Capitanata, alla quarantanovesima pagina del programma della Giunta regionale, che nella mia città c’è un settore estrattivo sul porto di Manfredonia, che invece manca. Forse è negli intendimenti di questa Giunta potenziare o realizzare un settore estrattivo, ma non c’è. Così come ho potuto constatare l’assenza del sostantivo “pesca” in tutte le cinquantasette pagine del programma… Probabilmente era l’estrazione del pesce.

Abbiamo la necessità di studiare le carte, abbiamo la necessità che il Consiglio si riappropri del proprio ruolo e lo eserciti al meglio, per tutelare gli interessi dei pugliesi, se davvero la evocata collaborazione deve essere un caposaldo rispetto al quale dobbiamo dirigere le nostre rotte.

In quest’ottica, ci auguriamo che il Presidente del Consiglio Loredana Capone, a cui formuliamo i migliori auspici di buon lavoro e che guiderà l’Assemblea nei prossimi cinque anni, sia garante di imparzialità e di rigore e sappia difendere l’autonomia del Consiglio regionale e le prerogative dei suoi eletti, che rappresentano – lo ribadisco – la volontà popolare.

Questa legislatura muove i suoi primi passi in un contesto particolarmente difficile – l’ho detto or ora – e ci rendiamo anche conto che la straordinarietà del momento ha inficiato anche la spinta programmatica delle coalizioni, per le priorità stringenti e indifferibili che conosciamo. Tuttavia, nella grande difficoltà attuale, avremmo gradito e ci saremmo aspettati l’illustrazione di punti programmatici su alcuni temi più sentiti, che venisse da una visione partecipata e condivisa. Avremmo voluto sentir parlare meno anche di nomine e poltrone, ma più di quella che dovrà essere la Puglia 2020-2025.

Presidente Emiliano, mi avvio alla conclusione. Noi siamo convinti che ciò che vale nelle azioni degli uomini siano i risultati e il loro confronto con la propria storia politica e personale. Se dobbiamo pensare agli ultimi cinque anni, non possiamo non confermare un giudizio negativo della guida della Puglia, dall’agricoltura alla sanità, dal lavoro alla tassazione regionale, dal proliferare di agenzie e incarichi all’assenza di politiche ambientali. Spesso – glielo devo dire – si è fatto prendere da quell’ottimismo volteriano che le ha fatto quasi sempre sostenere che tutto andasse bene, anche quando era perfettamente consapevole che così non era.

Forza Italia, esattamente come già accaduto, però, porterà avanti un’opposizione determinata e inflessibile, ma dialogante e costruttiva, nell’esclusivo interesse dei pugliesi, sempre che lei dimostri di volerci ascoltare, così come il comandante di una nave, Presidente Emiliano, ha bisogno del contributo di ogni marinaio. E questo perché – scriveva Aristotele nella Politica – la sicurezza della navigazione è opera di tutti. A questo tende ciascun marinaio, ed è per questo che noi vorremo essere diligenti marinai, perché il momento che viviamo ci richiama tutti a responsabilità e ognuno di noi, sia pure nella propria diversità culturale, nella propria diversità politica, talvolta nella propria diversità ideologica, deve dare il suo contributo.

Ci auguriamo che la maggioranza, che la nuova maggioranza abbia maturato uno spirito di collaborazione istituzionale, che è mancato in questi anni, tanto da avere costantemente ignorato le proposte, le critiche costruttive e le segnalazioni che provenivano dai banchi dell’opposizione, con risultati, devo dire, talvolta poco lusinghieri, che sono sotto gli occhi di tutti. Il centrosinistra ha vinto le elezioni, ma l’esito delle urne non offusca i risultati di ieri, che riteniamo certamente non positivi, e non offuscherà le nostre valutazioni su quello che da oggi farete alla guida della Puglia, la Regione alla quale tutti siamo orgogliosi di appartenere.

Staremo a controllare, a vigilare, a proporre, a sollecitare, a dare voce agli esclusi, a chi è rimasto indietro e anche a chi avrebbe meritato di più per il proprio impegno in questa regione, in cui si debba smettere di considerare i diritti come favori da questuare e le imposizioni come qualcosa a cui cercare di sottrarsi, i doveri come imposizioni. Noi vogliamo la Puglia delle opportunità e la Puglia dei meriti, non disgiunti dalla solidarietà verso gli ultimi. Questa è la Puglia che sogniamo. Questo è ciò che vi chiediamo di realizzare, se lo vorrete, con noi, nell’interesse di chi nella notte più buia della propria vita guarda verso di noi con attenzione e con speranza. Buon lavoro a tutti noi”.