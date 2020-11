Giandiego Gatta rieletto nell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale

Bari, 26 novembre 2020. “Negli ultimi 5 anni da consigliere componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ho inteso interpretare il mio ruolo istituzionale con rigore, sempre e soltanto a garanzia del buon funzionamento del Consiglio regionale, della sua indipendenza e nell’interesse di tutti i cittadini pugliesi, ed è esattamente la stessa linea che intendo seguire negli anni che ci attendono. Ringrazio, perciò, tutti i colleghi che oggi hanno inteso rinnovare stima e fiducia nei miei confronti, eleggendomi ancora nell’Ufficio di Presidenza, stavolta in qualità di Consigliere Segretario.

Posso assicurare che compirò i passi di questo cammino con lo stesso spirito, lo stesso rispetto per l’istituzione che ci onoriamo tutti di rappresentare e lo stesso sguardo proteso al futuro: abbiamo ancora strada da fare affinché il Consiglio regionale possa assurgere ad assemblea legislativa con una sua identità precisa e la sua indipendenza dagli altri organi della Regione con cui è chiamato a collaborare con profitto e lealtà. Per la nostra Puglia e per tutti i pugliesi, buon lavoro ad ognuno di noi”.