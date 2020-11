Gli incivili di Manfredonia. “I rifiuti? Abbandonati pubblicamente nell’area del mercato” (VIDEO)

(statoquotidiano, ore 22:30). Manfredonia, 26 novembre 2020. Con tutta la calma possibile, e in tranquillità, un uomo passeggia verso l’area mercatale di via Santa Restituta per poi abbandonare due sacchetti con rifiuti, e ritornare indietro lungo il percorso. E’ quanto documenta il video inoltrato a StatoQuotidiano da alcuni cittadini.

Si ricorda nuovamente che “L’abbandono di rifiuti è vietato dal testo unico ambientale (D.Lgs 152/06 ) e comporta violazioni di tipo amministrativo, se il trasgressore è un privato cittadino, o penali, se a trasgredire è un’azienda. Le sanzioni amministrative variano da un minimo di 300 fino a 3.000 euro nei casi più gravi, mentre nei casi penali le pene possono includere l’arresto fino a 2 anni e multe fino ad un massimo di 26.000 euro”.