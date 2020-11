Laricchia in lacrime “Il M5S ha tradito il voto entrando nella maggioranza”

Bari, 26/11//2020 – “Oggi sono intervenuta in Consiglio Regionale, per la prima volta in questa legislatura, prima di tutto per ringraziare i cittadini che hanno votato e che ci hanno ritenuti degni di essere qui a portare la loro voce.

Oggi il M5S in Puglia ha commesso un errore grave, nel merito e nel metodo, tradendo il significato del voto, entrando di fatto in una maggioranza di centrosinistra. Non ho potuto non commentarlo e non rivelarne i dettagli, sottolineando, tra le altre cose, quanto sia paradossale che mentre a parole si cercava e si cerca di autoconvincersi che il percorso è basato sui temi, in verità parte dalle poltrone.

Il costo di questa manovra di palazzo si sta già pagando ed è il silenzio e l’inazione sulle numerose inefficienze del sistema della sanità, dell’agricoltura, della Banca Popolare di Bari e sui rinviati a giudizio presenti in Giunta Regionale.

Questi e altri temi della formazione professionale, universitaria e delle imprese, saranno i temi su cui intendo lavorare in maniera prioritaria in questi cinque anni, coinvolgendo sempre di più gli attivisti e i cittadini, i giovani ma non solo i giovani. Lavorerò dall’opposizione, per rispettare l’esito elettorale e tutti gli elettori, non solo quelli che hanno votato M5S.

I concetti della politica sono e devono tornare semplici, basta con la presunta scienza della politica che distrugge i consensi, la motivazione dei cittadini che vogliono essere attivi e crea il contesto in cui proliferano disservizi e clientelismo.

Io ci sono e ci sarò nel MoVimento 5 Stelle, con una posizione chiara, limpida, semplice, ragionevole, a garantire il massimo impegno e coinvolgimento ai cittadini con tanti problemi”.

Lo riporta la consigliera regionale del M5S Antonella Laricchia.