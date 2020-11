Mafia, processo a clan Foggia: 25 condanne fino a 18 anni

(gazzetta mezzogiorno) Il gup del Tribunale di Bari Giovanni Anglana ha condannato a pene fino ai 18 anni di reclusione 25 presunti affiliati alla mafia foggiana accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsioni e rapine aggravate, detenzione illegale di armi e tentato omicidio. Il giudice, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato gli imputati anche a risarcire le costituite parti civili, un imprenditore vittima di estorsioni, finito sotto scorta dopo aver denunciato i suoi aguzzini, Regione Puglia, Comune di Foggia, Confindustria Puglia, Confindustria Foggia, Fondazione Antiracket Puglia e l’associazione ‘Panunzio’ di Foggia.

La condanna più alta, a 18 anni di reclusione, è stata inflitta nei confronti del pregiudicato Francesco Tizzano. Condanne a 16 anni per Giuseppe Francavilla e Massimo Perdonò. Quattordici anni di reclusione sono stati infitti ai capi clan Vito Bruno Lanza e Roberto Sinesi, 13 anni e 8 mesi per Alessandro Aprile, 13 anni per Francesco Pesante, a 11 anni e 4 mesi per Ciro Francavilla e per l’altro capo clan Rocco Moretti. (FONTE: GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO)