Manfredonia, Caputo: “Nuova composizione della segreteria cittadina del Pd”

La recente campagna elettorale regionale ha visto la partecipazione di volti nuovi avvicinarsi al alla comunità del PD, condividendone non solo la parentesi della competizione elettorale ma anche la voglia di adesione al coraggioso progetto di radicale rinnovamento e rilancio dell’attività politica del circolo stesso.

Trattasi di energie nuove, finora lontane dalla politica attiva, seppur da tempo operanti in numerosi settori cruciali della città, che consentono al circolo di provare a raggiungere gli ambiziosi obiettivi che la nuova classe dirigente di questo partito si è posto: riallacciare il dialogo con realtà e mondi che, pur nel rispetto delle proprie legittime prerogative, hanno comunque sempre individuato nel PD una valida interlocuzione politica; dall’altro farsi portavoce e rappresentanti delle nuove istanze propulsive che stanno affermandosi in città.

L’entusiasmo mostrato da chi, in questa fase di netta cesura con il passato, ha deciso di spendersi per far crescere la nostra comunità, oltre che contribuire alla laboriosità e vitalità della stessa, saprà dare nuovo impulso alla nostra proposta politica.

Da subito inizieremo a lavorare per costruire una nuova idea di città, incrementando il confronto e il dialogo con tutti coloro che abbiano la voglia di confrontarsi con noi, nonché alla costruzione di una coalizione forte e coesa, capace di affrontare le numerose problematiche che la nostra città sta affrontando, ma anche di cogliere le numerose sfide ed opportunità che la stessa offre.

Per cui, il percorso di rinnovamento e ampliamento del gruppo dirigente non finisce qui, a breve amplieremo con altri membri la nostra direzione. Un ringraziamento al gruppo dirigente del Pd locale per la fiducia riposta nel sottoscritto e nel nostro nuovo gruppo di lavoro”.