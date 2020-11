Manfredonia, Covid: richiesta chiusura scuole. Per la Commissione nessuna emergenza

Manfredonia, 26/11/2020 – “In risposta alla sollecitazione fatta pervenire dalla S.V., si evidenzia che provvedimenti contigibili ed urgenti di chiusura generalizzata delle scuole, da adottarsi da parte di questa Commissione Straordinaria ai sensi dellโ€™art. 50 del TUEL, potrebbero essere giustificati ๐™จ๐™ค๐™ก๐™ค ๐™ž๐™ฃ ๐™ฅ๐™ง๐™š๐™จ๐™š๐™ฃ๐™ฏ๐™– ๐™™๐™ž ๐™ช๐™ฃ ๐™–๐™ช๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐™œ๐™š๐™ฃ๐™š๐™ง๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™ฏ๐™–๐™ฉ๐™ค, ๐™ž๐™ฃ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ง๐™ค๐™ก๐™ก๐™–๐™ฉ๐™ค ๐™š ๐™ฃ๐™ค๐™ฃ ๐™™๐™ž๐™ซ๐™š๐™ง๐™จ๐™–๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š ๐™›๐™ง๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™œ๐™œ๐™ž๐™–๐™—๐™ž๐™ก๐™š ๐™™๐™š๐™ž ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™œ๐™ž ๐™ฃ๐™š๐™ก๐™กโ€™๐™–๐™ข๐™—๐™ž๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š ๐™จ๐™˜๐™ค๐™ก๐™–๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™˜๐™ค ๐™ค ๐™ฃ๐™š๐™ก๐™กโ€™๐™–๐™ข๐™—๐™ž๐™ฉ๐™ค ๐™™๐™š๐™ก ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ง๐™ž๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™ž๐™ค ๐™˜๐™ค๐™ข๐™ช๐™ฃ๐™–๐™ก๐™š, ๐™˜๐™๐™š ๐™–๐™ก ๐™ข๐™ค๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ค, sulla base delle interlocuzioni intercorse con le locali istituzioni sanitarie, non vengono segnalatiโ€.

รˆ giunto in data 25/11/2020 il riscontro della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia allโ€™ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—–๐—ข๐—ก ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ in merito alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Ciรฒ che traspare รจ una dichiarazione in netta controtendenza con quanto affermato coralmente non solo da cittadini preoccupati, ma anche e soprattutto dai medici sipontini in questi giorni, sul preoccupante aumento dei casi di Covid-19 a Manfredonia.

Sono stati ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ถ๐—ฎ ๐—ถ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ถ che hanno condiviso lโ€™appello per la chiusura delle scuole tramite i social e moltissimi sono stati coloro che hanno voluto unirsi ufficialmente alla richiesta inviando mail (anche a nomi di intere classi) che sono state allegate alla pec inoltrata alla Commissione. Tale richiesta era nata dalla volontร di misure piรน restrittive sul territorio, cominciando lรฌ dove per ogni alunno positivo consegue la quarantena di unโ€™intera classe, dei docenti, della famiglia, dei contatti piรน stretti, con una ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—น ๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฎ ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐˜€๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ.

Invece, per la piรน importante istituzione cittadina, che ricordiamo รจ anche ๐—น๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐˜€๐˜‚๐—น ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ, a quanto pare non risultano criticitร e viene delegata ogni decisione ai dirigenti scolastici, in questo momento acrobati alle prese con salti mortali per consentire didattica in presenza e a distanza in maniera โ€˜mistaโ€™.

โ€œQuesta Commissione Straordinaria – si legge ancora nel riscontro – continuerร a monitorare costantemente la situazione di diffusione del virus Covid19 attraverso costanti contatti con le istituzioni sanitarie locali, al fine di adottare, con tempestivitร , ogni misura e provvedimento a tutela della salute della cittadinanza manfredonianaโ€. Certo, probabilmente per ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ป๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—น๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ โ€˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผโ€™ ๐—ถ๐—ป ๐—ฐ๐˜‚๐—ถ ๐˜€โ€™๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ถ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚ฬ€ โ€˜๐—ฏ๐—ถ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ถโ€™ ๐—ฎ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—น๐—ฒ.

E intantoโ€ฆ a Manfredonia un cittadino su 100 รจ ufficialmente positivo, i medici di famiglia vengono presi dโ€™assalto, le bombole dellโ€™ossigeno scarseggiano nelle farmacie, le sirene delle ambulanze squarciano i quartieri ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ป๐˜‚๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฒ.

Maria Teresa Valente

CON MANFREDONIA