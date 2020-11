Manfredonia, il Cristo di ferro esposto al chiostro del municipio

Manfredonia, 26/11/2020 – UNA RAFFIGURAZIONE di Cristo in ferro. Una statua di Gesù di 2 metri e 60 cm alta, per 150 chili di peso, modellata con filo di ferro. Autore di un’opera d’arte originale che s’inserisce nella variegata e prestigiosa iconografia cristiana della rappresentazione di Gesù, è Gino Bordo, un artigiano fabbro da qualche anno in pensione dopo una vita impegnata nei lavori tuttofare al villaggio turistico Ippocampo della riviera sud, specializzatosi nel sagomare figure in fil di ferro per i carri allegorici del carnevale sipontino. La statua è esposta nel chiostro del municipio e vi rimarrà per un mese.