Manfredonia. Museo del Mare: finalmente il sogno di molti cittadini sta per diventare realtà

Manfredonia, 26 novembre 2020. Il Centro Cultura del Mare A.P.S. di Manfredonia ha da anni caldeggiato la nascita di un Museo del Mare, la cui funzione specifica è quella di offrire un contributo alla conoscenza di un’attività preminente, quella del mare, che ancora oggi, nonostante il suo ridimensionamento, caratterizza l’economia della nostra collettività. Tale Centro, fino ad oggi, si è prodigato, a proprie spese, ad eseguire alcuni lavori nei locali concessi dal Comune di Manfredonia, grazie all’interessamento dell’allora Sindaco Angelo Riccardi e alla piena disponibilità manifestata dall’Amministrazione Provinciale di Foggia.

Centinaia di pezzi museali sono stato raccolti e catalogati. Si aspetta solo che altri lavori di sistemazione vengano fatti per rendere più accoglienti le sale di esposizione.

L’apertura del Museo del Mare a Manfredonia sta diventando una realtà da tempo agognata dall’intera popolazione sipontina e da quanti amano il mare.

Ora, per la prima volta, in considerazione che le casse comunali versano in condizioni disastrose, a Manfredonia un pool d’imprese private, ognuna per le proprie competenze, coordinate e sensibilizzate dall’Arch. Donato D’Andrea, credendo nella meritevole e utile iniziativa culturale, ha preso a cuore il progetto del Museo del Mare. Si prodigherà ad offrire gratuitamente un contributo di lavoro affinché si possa felicemente giungere ad un traguardo considerato irraggiungibile da alcuni detrattori. Siamo in dirittura d’arrivo. Ad apertura di Museo, un apposito registro annoterà tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione e ai cittadini che hanno donato, o doneranno, reperti, conchiglie, libri, modelli d’imbarcazioni, video o quant’altro possa appartenere alla cultura marinara.

Il Presidente del Centro Cultura del Mare A.P.S., prof. Giovanni Simone, a nome dell’associazione che rappresenta, ringrazia l’Arch. Donato D’Andrea e le imprese sipontine che hanno aderito all’iniziativa: Impresa di Costruzioni “Tegliafilo Costruzioni s.r.l.”; Arredamenti “Arredolegno di Nicola Vuovolo”; Impianti elettrici “ARES di Graziano Ricciardi”; Forniture elettriche “Megad s.r.l”;Impianti idrici “Idroservice di Di Iasio Adriano”; Opere di pitturazioni “Style Decor di Gentile Michele”; Forniture pitture “Di Bari Colori”, Serramenti e infissi “D’Isita Infissi di Michele D’Isita”; Opere in vetro “Vetrodaunia s.n.c. dei Fratelli Pietro e Daniele Bisceglia”. Tutti i lavori saranno coordinati dall’Arch. Donato D’Andrea con la supervisione dell’ing. del Comune Di Tullo Giuseppe.

Comunicato Centro Cultura del Mare A.P.S.