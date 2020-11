Manfredonia: “Sacchetti della spazzatura fuori dal contenitore? E’ abbandono di rifiuti”

Manfredonia, 26 novembre 2020. “Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia Alessandro Manzella, faceva notare a chi depositava sacchetti della spazzatura fuori del contenitore, stava commettendo un’infrazione, violando il codice dell’ambiente, all’articolo 192, prevede che è vietato l’abbandono dei rifiuti sul suolo e che “chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro.

I tre contenitori per la raccolta della spazzatura, posti nell’area parcheggio del mercato ortofrutticolo in viale Padre Pio, “DOVREBBERO” essere utilizzati per i soli residenti della zona NO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI” perché, questo comporterebbe un maggiore conferimento di rifiuti, penalizzando chi è autorizzato a conferire, con la conseguente situazione di degrado ambientale.

Le autorità preposte più volte sono state sollecitate per questo problema, che si ripete giornalmente. Prego intervenire, affinché i diritti degli onesti e civili cittadini vengano tutelati“. (NOTA STAMPA)