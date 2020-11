“Maradona se n’è andato in povertà, mani bucate e raggirato”

(Gazzetta dello Sport). “Maradona non aveva quasi più nulla sul conto in banca, se n’è andato in povertà”. La rivelazione che sta generando clamore in Argentina è di Luis Ventura, giornalista argentino da anni vicino al Diez e al suo circolo intimo. Ventura ha lanciato la bomba poche ore dopo la morte del Pibe de Oro, spiegando che l’enorme patrimonio accumulato prima da calciatore e poi da tecnico e uomo immagine sarebbe stato “parzialmente sperperato a causa delle sue mani bucate e, in gran parte, sottratto da chi lo circondava con il fine di aggirarlo e svuotargli le tasche”.

“Gli hanno rubato quasi tutto, il resto lo ha elargito perché non era in grado di dire di no a nessuno. Bastava chiedere e lui dava”, ha aggiunto Ventura. Una versione, questa, che coincide con quanto raccontato dall’attaccante paraguaiano Pablo Velzquez, agli ordini del Pibe de Oro fino alla scorsa stagione. “Maradona era di una generosità smisurata. Molte volte, i premi ai giocatori li pagava di tasca sua. Entrava nello spogliatoio con un borsone pieno di contanti e ripartiva il denaro”, ha raccontato Velazquez al programma Futgol di Radio AM. (Gazzetta dello Sport).