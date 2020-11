Mobili bagno: il materiale fa la differenza

I mobili bagno sono spesso difficili da scegliere, perché in commercio ne possiamo trovare moltissime tipologie ma un aspetto che non andrebbe mai sottovalutato è il materiale. Questo è infatti un elemento determinante, che incide non solo sulla resa estetica ma anche e soprattutto sulla durata e la resistenza del mobile. Il bagno è una stanza della casa che si rinnova di rado, anche perché la sostituzione di un arredo può comportare interventi da parte dell’idraulico o altri professionisti. Per questo è importante scegliere dei mobili che siano resistenti all’usura e abbiano caratteristiche di un certo livello.

Trovare mobili per il bagno di qualità online

Tra i migliori portali che vendono mobili per il bagno online troviamo ImportForMe, particolarmente apprezzato in quanto si occupa di vendita diretta dal produttore e quindi è in grado di proporre prodotti di qualità a prezzo di fabbrica, particolarmente vantaggioso. Nella pagina www.importforme.it/mobili-bagno.it-IT.html potete trovare moltissimi modelli, tutti con caratteristiche eccellenti in quanto a design ma anche materiale.

Vediamo però nel dettaglio come sono fatti i mobili bagno proposti da Import For Me e perché sono così resistenti e duraturi.

Resina melaminica: una finitura top per il bagno

Tutti i mobili per il bagno proposti su ImportForMe sono realizzati in MDF, ossia pannelli di fibre di legno che oggi sono ampiamente utilizzati per la creazione di arredi in quanto sono ricavati dagli scarti di lavorazione del legno. Ciò consente di ridurre l’impatto ambientale derivante dalla deforestazione, riuscendo comunque ad ottenere un mobile resistente e robusto.

Il materiale che tuttavia contraddistingue i mobili per il bagno di ImportForMe è la resina melaminica, impiegata per la finitura di tutti gli arredi. Si tratta di un composto sintetico particolarmente interessante e dotato di caratteristiche davvero eccellenti. Questa resina viene impiegata per le finiture dei mobili bagno per via della sua elevata resistenza all’acqua: dettaglio che molti altri materiali non sono in grado di offrire.

Oltre a questo però la resina melaminica è anche antigraffio e dotata di una grande resistenza sia agli agenti chimici (che troviamo spesso nei detersivi) che al calore e all’abrasione. In sostanza, si tratta di un materiale innovativo che permette di ottenere il massimo e produrre dei mobili in grado di durare moltissimi anni sembrando sempre come nuovi.

Ceramica di alta qualità: resistenza e igiene per il lavabo

Il lavabo è un altro elemento che deve essere scelto con cura, perché viene utilizzato di frequente e deve essere in grado di durare a lungo senza rovinarsi. Su ImportForMe i mobili per il bagno sono generalmente dotati di lavabo in ceramica di alta qualità: un materiale che non si può certo definire innovativo ma che viene utilizzato ancora oggi per via delle sue caratteristiche eccellenti.

La ceramica, se di ottima scelta, non è solo igienica e resistente ai graffi ma anche durevole nel tempo. Non rischia di rovinarsi a causa dei detersivi impiegati per la pulizia del bagno e nemmeno di assumere una colorazione sgradevole. La ceramica rimane sempre perfetta con il passare del tempo e rappresenta ancora oggi la soluzione ideale per il lavabo. (Nota stampa)