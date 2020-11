Scuola, Azzolina: “Possibile riapertura prima di Natale”

Roma, 26/11/2020 – (adnkronos) “Riapertura delle scuole prima di Natale? Ci stiamo lavorando e, in maniera graduale, è possibile, ma ancora non posso dare una data certa. Dobbiamo osservare ancora a fondo la curva”. Così il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ospite a ‘Stasera Italia’. “Capisco davvero le difficoltà di alcune famiglie nel far svolgere ai loro figli la didattica a distanza. Un bambino di sei anni per imparare a leggere e scrivere ha bisogno della sua maestra. Per questo è importante, con prudenza e appena la curva lo permetterà, riaprire tutti gli istituti e far tornare gli alunni a scuola”, ha aggiunto Azzolina. “Non è stata certamente la scuola la responsabile della seconda ondata di Covid -ha sottolineato-. Lo dicono i numeri, i contagi sono stati irrisori, lo dice il Cts che parla di un impatto marginale. E’ ovvio che il rischio zero non esista, ma la scuola non è pericolosa”.(adnkronos)