“Set fire to the rain”. Umpf Manfredonia: “Vogliamo continuare ad emozionarvi…” (VD)

Manfredonia, 26 novembre 2020. “L’Accademia musicale Umpf di Manfredonia é lieta di farvi ascoltare il nuovissimo progetto che vede coinvolti sia i suoi docenti che i musicisti locali. Nell’ esecuzione del celebre brano ‘Set fire to the rain’ dell’artista Adele, vorremmo continuare sempre ad emozionarvi con il linguaggio universale della musica. Il nostro obiettivo è quello di sostenere tutti coloro i quali lavorano nel campo artistico”. Lo dicono i referenti dell’Umpf in una nota inviata a StatoQuotidiano.it.