Show di Emiliano nel I Consiglio: “Raffaele, sei arrivato qui intimidito…”

Bari, 26 novembre 2020. “È per questo che nel presentarvi – io unificherò i due momenti, se mi è consentito, Presidente – devo presentarvi innanzitutto il Vicepresidente Raffaele Piemontese, che ha la delega al bilancio, alla programmazione, alla ragioneria, alle finanze, agli affari generali, alle infrastrutture, al demanio e al patrimonio, alla difesa del suolo e il rischio sismico, alle risorse idriche e tutela delle acque e allo sport per tutti, perché, come è noto, Raffaele alla delega allo sport per tutti proprio non ce la faceva a rinunciare, per cui con il permesso dei colleghi ha deciso – l’ha deciso lui, lo riconosco – di insistere. Sei arrivato qui che eri il più giovane degli assessori, eri abbastanza intimidito, nonostante facessi finta di nulla, però hai realizzato, sempre con quelle caratteristiche di verità, tutta una serie di passaggi, che sono stati importanti. Oggi, il Vicepresidente è particolarmente importante in questo momento. Non è solo una carica onorifica, senza ovviamente fare scongiuri, ma è un ruolo particolarmente importante, che quindi dovrai interpretare con il senso del limite che ti ha sempre contraddistinto”.

Dal testo integrale delle dichiarazioni programmatiche del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, nel corso della seduta di insediamento del Consiglio regionale.