Si è insediato il Consiglio regionale pugliese, Longo: “Un onore aprire la XIesima legislatura”

L’intervento integrale del presidente Longo

“L’intervento del consigliere anziano Giuseppe Longo, presidente dell’Ufficio di Presidenza provvisorio nella seduta d’insediamento. È per me un onore aprire la XIesima legislatura del consiglio regionale pugliese. La prima volta in cui ho messo piede nell’aula consigliare, esattamente dieci anni fa, non avrei mai immaginato di poter avere oggi questo privilegio.

Prima di avviare i lavori, però, mi corre l’obbligo di ringraziare tutto l’apparato amministrativo e tecnico, dal più alto dirigente al più giovane dei dipendenti per il grandissimo lavoro svolto e che ci ha consentito di riunirci oggi nelle migliori condizioni di sicurezza. Un compito difficile portato a termine con grande professionalità e per il quale io per primo sono grato a tutti. L’auspicio che rivolgo a me ed a tutti voi colleghi, è quello di poter svolgere il lavoro per cui siamo stati chiamati dai pugliesi, in modo sereno e costruttivo nel pieno rispetto delle regole (ma di questo non dubito) e nel più alto spirito di collaborazione. Il periodo che stiamo vivendo è tra i più difficili ed a questo proposito prendo in prestito una citazione dell’on. Aldo Moro.

Il grande statista diceva: “Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che tutti accetteremmo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà”. Ecco, facciamo nostre queste parole. La Puglia ha bisogno di ciascuno di noi! Buon lavoro a tutti”.