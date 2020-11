Splendido: “La Capitanata ha tantissimi problemi, Gino Lisa? Voi fate spot”

L’intervento del consigliere regionale Joseph Splendido (Lega) nel dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del presidente Emiliano.

“Ho preso il posto del collega Tutolo perché, come lui, andrò a braccio. Per cui era importante anche un tout court con quello che ha detto l’amico Antonio Tutolo, sempre brillante. Siccome è il mio primo intervento, consentitemi un po’ di emozione e anche, signor Presidente, di ringraziare non soltanto i miei elettori, ma la mia famiglia che mi ha consentito oggi di essere qui. È una premessa che mi sento moralmente obbligato a fare e a rappresentare a questo illustre Consesso. Consentitemi anche di fare come mia parte integrante anche ciò che ha detto il collega consigliere Bellomo come Capogruppo nel suo intervento.

Il mio intervento sarà un po’ più specifico per la provincia di Foggia. Sarò, mi auguro, breve. Mi spiace, l’ho detto prima ritengo al collega, molti dicono “sarò breve”. Io sono un avvocato e quando la premessa è “sarò breve” sono i discorsi più lunghi che ho mai sentito sia nelle aule di giustizia che nei dibattiti politici, quasi da sonno.

Innanzitutto auguri. Oggi ho visto che ci sono state nuove cariche. Veramente il mio augurio va a chi ha avuto oggi questo onore e onere di ricoprire questi incarichi. Ho visto anche molti amici della provincia di Foggia, il che non può che rendermi felice.

Auguri a lei, Presidente. Non ho il piacere di conoscerla, ma spero che in questi cinque anni ci sarà questa occasione. Auguri, ovviamente, anche agli assessori. Come il collega che ha parlato di garantismo, anch’io auguro a tutti gli assessori un buon lavoro. Non mi permetto di giudicare in maniera preventiva ciò che loro andranno a fare, perché vorrò giudicare gli stessi sui fatti.

Non sono interessato a colpevolizzare chi ha avuto un avviso di garanzia o un processo pendente, perché sono garantista. Del resto, un principio istituzionale e penale del diritto privato è la presunzione di non colpevolezza. Per cui, non vedo perché dobbiamo perdere tempo oggi a parlare di non garantismo. Su questo mi perdonerà la collega Laricchia.

Sono solo un po’ preoccupato per quanto riguarda l’Esecutivo, ma spero di essere smentito sulla nomina dell’assessore Massimo Bray, perché non lo vedo presente in Puglia. Ripeto, spero di essere smentito. Anche il fatto stesso che lui sia dovuto scappare appena terminate le dichiarazioni del Presidente Emiliano sulle linee programmatiche… Insomma, la premessa non è sicuramente delle migliori. Però, anche qui mi auguro di essere smentito perché, tra l’altro, la cultura, proprio in questo momento in cui viviamo l’incubo del Coronavirus, ritengo sia un’ottima medicina, soprattutto per la psiche e per il morale. Per cui, ne abbiamo certamente bisogno.

Ho visto che oggi si è consumata praticamente una tragedia. Perché ho visto le giuste lacrime della collega Laricchia, che immagino siano le lacrime di tutti coloro i quali hanno votato il Movimento 5 Stelle e l’hanno votato sulla base di un programma elettorale che si contrapponeva a quello del Presidente Emiliano. Bene, anzi male. Oggi, non last minute, ma nella prima Assise, nella prima riunione c’è stato questo che io amo definire inciucio, cioè immediatamente quattro consiglieri, preludio – immagino – anche di una nomina assessorile in capo a un altro collega dei Cinque Stelle, sono di fatto passati con la maggioranza. Qualcuno ha detto che questa cosa non riguardava un livello nazionale, però ho sentito che vi è stata una contrapposizione, perché qualcun altro ha detto che era un progetto e che poi poteva interessare a livello nazionale. Lo scopriremo solo vivendo. Visto che qualcuno ha menzionato dei testi di canzoni, volevo fare anch’io la stessa cosa.

Se fossi il Presidente Emiliano – ovviamente, onore ai vinti, il Presidente ha vinto, quindi onore ai vinti – e se lo stesso ha ben ascoltato l’intervento del Capogruppo del Movimento 5 Stelle, io mi preoccuperei, perché mi sembrava più un intervento di un soggetto dell’opposizione che della maggioranza. Ripeto, anche questo lo scopriremo solo vivendo.

Per quanto riguarda la mia provincia, mi preme pregare sia l’assessore Lopalco che il Presidente Emiliano, ma tutti i membri della Giunta e i colleghi tutti, di essere meno presenti in televisione e più sui fatti. Ho sentito dire dal Presidente Emiliano ch’era importante ed è importante essere presente in Tv. Sarà anche importante, però è ancora più importante essere presenti sul territorio per affrontare i problemi, e di problemi la provincia di Foggia ne ha tantissimi. Ha il problema innanzitutto dell’aeroporto, perché anche qui, spot elettorale, vi è stata una finta inaugurazione di un aeroporto, in realtà non ultimato, poco prima delle votazioni. Voglio dire, ripeto, onore ai vinti, però anche di questo non vive la mia provincia.

Così come sul turismo invito questa maggioranza ad avere una particolare attenzione per il Gargano, che è un territorio abbandonato a se stesso, non soltanto per il periodo estivo, che lo vede sommerso di turismo. Vieste è la prima località pugliese per numero di turisti. Senza un ospedale di prossimità, immaginate la gravità: situazioni molto gravi devono essere affrontate tramite un elisoccorso con un collegamento a San Giovanni Rotondo. Ecco, io invito sicuramente la sensibilità di questa maggioranza a pensare eventualmente anche a questo.

Così come invito la maggioranza a pensare a sistemare quello che è stato l’obbrobrio anche giuridico dei PSR. Mi piace aver sentito, ovviamente a grosse linee, il programma elettorale enunciato dal Presidente Emiliano. In realtà, sono andato a leggerlo e mi sembra più un libro dei sogni. Mi verrebbe quasi voglia di passare in maggioranza e votarlo, ma purtroppo è un libro dei sogni. Mi sembra quasi di sentire qualcuno che non ha mai amministrato: faremo, diremo, quasi mi viene da chiedervi sino ad oggi chi ha amministrato la Regione Puglia. Certamente non il centrodestra.

Voglio concludere, perché di turismo potremmo parlare tanto, però sono l’ultimo ad intervenire per cui non voglio tediarvi. Qualche minuto sulla sanità, che nella mia provincia è allo sbando. Non voglio parlare di legionella, non voglio parlare di quello che è accaduto a Bari, che è vergognoso, però mi rendo anche conto che qualcosa può sfuggire.

Dovete sapere che chi vi sta parlando ha avuto il Covid ed è stato fortunato, perché è riuscito a ricoverarsi presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti ed ha avuto la fortuna di avere due barelle, una per me e una per mia moglie, perché non vi era neanche un posto letto, non per cattiva volontà degli operatori sanitari che, vi giuro, hanno fatto l’impossibile. La primaria del pronto soccorso, che è una dottoressa di Bari, praticamente ha fatto di tutto. Addirittura veniva da 24 ore del giorno prima di lavoro e ne aveva fatte altre 24 per curare me e mia moglie e tanti altri che arrivavano. Ho assistito personalmente a malati di 92 anni che erano costretti a stare quattro ore in ambulanza – quindi non vi parlo per aver sentito dire, ma per averlo vissuto e visto – e vi garantisco che non è una cosa bella, perché a 92 anni (mi riferisco a questo paziente, purtroppo, che poi è deceduto) stare in questa camera iperbarica quattro ore dentro un’ambulanza, senza essere curato e ossigenato come si deve, semmai intubato, non è una cosa bella.

Allora, meno tv e più fatti. Quello sarebbe, secondo me, lo spot che invito eventualmente a prendere in considerazione, Presidente Emiliano. È vero che lei quando va in tv sicuramente può portare turisti nella nostra regione, però io la invito anche a stare sui territori, ad allargare i reparti. A Foggia abbiamo un ospedale, un DEA, che è stato inaugurato soltanto dopo la sollecitazione di una certa stampa e di alcuni consiglieri, e di alcuni scriventi come il sottoscritto. Finalmente si è aperto questo grande reparto, che purtroppo non avrà il compito di curare i malati di Covid. Ripeto: io ho subìto questa malattia. Ancora oggi non ho molte forze. Sono negativo, quindi state tranquilli. Addirittura donerò il sangue. Invito tutti a farlo. Però particolare attenzione per la sanità. Ovviamente non ne faccio un discorso provinciale, ma un discorso regionale.

Per concludere, Presidente, io le dico che tutto ciò che sarà positivo per qualsiasi Provincia, per quanto mi riguarda, così come ha detto il collega Bellomo, verrà tranquillamente votato. Non c’è una preclusione preventiva nei suoi confronti e nei confronti della sua maggioranza, a cui auguro, ovviamente, buon lavoro.