Tutolo, prima in Consiglio: “Presidente, perchè ci sono tanti casi in Capitanata?”

L’intervento del consigliere regionale Antonio Tutolo (Con Emiliano) nel dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del presidente Emiliano.

“Buonasera a tutti. Grazie, Presidente. Le faccio i miei auguri per la sua elezione. Un saluto al Presidente, agli assessori, ai colleghi consiglieri. Non era previsto un mio intervento o meglio ne avevo pure abbozzato uno per iscritto, ma onestamente non riesco a leggerlo perché sono un po’ istintivo e mi perdonerete per questo. Da alcuni interventi ascoltati mi corre l’obbligo di intervenire. Non ricordo i nomi, e mi perdonerete, colleghi consiglieri, però qualcuno ha detto che era facile immaginare che con tutto aperto in estate arrivasse la seconda ondata, quasi come se fosse una colpa. Io spero che ci possa essere, al primo punto, in tutti noi l’onestà intellettuale, perché credo che sia la cosa più importante ed è quella che manca da un po’ e penso che farebbe tanto bene a tutti. Dico questo perché ho sentito anche citazioni di canzoni. Ricordo pure io qualche canzone. Qualche annetto ce l’ho pure io. Mi pare che una si chiamasse “Cinque schiaffi e una carezza”, una roba del genere. Dare sempre schiaffi non è credibile. A volte bisogna dare anche le carezze insieme agli schiaffi.

Voglio dire al Presidente Emiliano e lo voglio dire a tutti quanti voi e a noi, per onestà intellettuale, che questa seconda ondata non è certamente dipesa dall’apertura estiva, ma questo non lo dico io, perché non ho una preparazione scientifica per poter affermare o negare quello che sto per dire, lo dice la lettura banale dei dati. Non serve una laurea o un Nobel per leggere dei dati asettici, antipatici, ma che sono reali. Se fosse dipeso dall’apertura dell’estate e, quindi, dall’invito che il Presidente ha fatto – perché sentivo anche quasi con ironia “Puglia free”, erano degli argomenti che utilizzava il Presidente – ebbene io voglio ringraziarla, Presidente, per aver invitato tutti a venire in estate qui in Puglia e sapete perché? Perché non oso immaginare cosa sarebbe adesso se quelle imprese turistiche che hanno lavorato mai come quest’anno in estate fossero state chiuse o magari non avessero avuto quel flusso importante. Per contro, possiamo smentirlo e facciamolo tutti, vi prego, prego tutti di essere intellettualmente onesti, la provincia di Lecce, che è quella che ha beneficiato dei maggiori flussi turistici, è quella che ha un’incidenza minore sia sul contagio che sulle morti. Il Gargano, quindi Peschici, Vieste, Rodi, che in provincia di Foggia hanno beneficiato dei maggiori flussi turistici, e vivaddio, ci sono oggi degli imprenditori che hanno fatto salva la loro impresa, l’occupazione, la serenità per aspettare un’altra estate, grazie a quella gente che è arrivata da fuori, bene in quei posti ci dovrebbe essere una strage, se ci fosse una reale equazione tra gente che è arrivata e pandemia.

Ebbene, se andate a verificare, ed è fin troppo banale verificarlo, non c’è alcuna correlazione, perché i dati dicono che in quei posti non ci sono aumenti significativi rispetto agli altri posti della provincia di Foggia. Anzi, per alcuni di essi sono incomprensibilmente minori, con una minore incidenza.

Vedete, su questo virus tutti ci dilettiamo a dare giudizi, conosciamo molto di questo virus, ma evidentemente molto ancora ci sfugge e questa è una delle cose che probabilmente non conosciamo, non possiamo dare una relazione, quindi su questo penso e spero che possiamo essere tutti d’accordo. Perché sennò qualcuno mi dovrebbe spiegare perché la provincia di Foggia ha quattro volte i casi della provincia di Lecce, posto che gli unici posti, o meglio, non gli unici ma quelli con un flusso più importante, ripeto, sono sul Gargano, ma non ci sono aumenti significativi.

Su questo smettiamola di disinformare, perché – attenzione – c’è gente che sta soffrendo, c’è gente che ha i propri cari in ospedale, c’è chi li ha al camposanto e far passare dei messaggi che ci sono precise responsabilità o comportamenti irresponsabili alla base di quei decessi o di quella sofferenza, non soltanto è sbagliato, ma è anche scorretto, a mio avviso. Quindi, vi prego – e lo dico a me per primo – di usare onestà intellettuale, perché su questi argomenti, dove c’è la salute, dove c’è la sofferenza, onestamente non è giusto (forse dovrei utilizzare un altro termine, ma dico “giusto”)…

Quindi grazie, Presidente, per quel messaggio che ha dato e si senta assolutamente orgoglioso di quel messaggio, perché – ripeto – centinaia o migliaia di persone oggi possono arrivare alla prossima estate, hanno lavorato come mai. Io ero uno di quelli che, in quel momento, non ero d’accordo, diciamola così, perché sono uno dei pessimisti della prima ora, quindi ero uno di quelli che la seconda ondata se l’aspettava ed ero certo che arrivasse (oddio, lo immaginavo) e non ero assolutamente d’accordo. Però i numeri le danno ragione e quindi ci ha visto bene, è stato lungimirante. Di questo, ripeto, tutti quanti, indipendentemente dall’appartenenza politica, le dovremmo essere grati. Ecco la carezza.

Poi ci sono gli schiaffi, certo, ma gli schiaffi vanno dati, a mio avviso, a una politica di trenta, quarant’anni, non so quanti, di tagli alla sanità. Non mi pare che l’ex Presidente Fitto sia estraneo a quella politica. Probabilmente nessuno immaginava che ci potesse essere un giorno in cui quei tagli alla politica li dovevamo pagare a caro prezzo ed è questa l’epoca. Ma non bisogna dare responsabilità a nessuno, perché nessuno poteva immaginare ‒ io certamente non lo immaginavo ‒ di vivere un qualcosa che, fortunatamente, non tutti vivono nella loro esistenza terrena. Chi immaginava che ci fosse una pandemia? Nessuno, nemmeno lontanamente, immagino.

Ci sono altri dati, altrettanto evidenti, che ci devono far riflettere. Se la Provincia di Foggia fa parte degli schiaffi, di certo non al Presidente o non solo al Presidente, ma a trenta, quarant’anni di politica prima nazionale e poi regionale. La Provincia di Foggia, oggi, è quella più colpita, quella che paga un prezzo più alto. Oggi, mentre siamo qui, ci sono 35 famiglie che piangono un loro caro. Ed è il record, anche oggi, della Puglia. È evidente, mi sembra chiaro che sia strutturalmente, dal punto di vista sanitario, deficitario rispetto agli altri posti della Puglia. A meno che qualcuno non voglia farci pensare che quelli di Foggia, della Provincia, siano nati più predisposti alla morte o con una salute più cagionevole. Non è così. È chiaro che a questo bisogna rimediare. Mi auguro, anzi, sono certo che si andrà in questa direzione, perché da queste cose epocali dobbiamo prendere spunto per cercare di migliorare il tutto.

Sento parlare dell’ILVA e della contestazione velata sul discorso della decarbonizzazione. Bisogna prendere decisioni forti, ma bisogna avere il coraggio di prenderle. Lì c’è gente che muore quotidianamente da anni. Credo che quello sia il primo punto in assoluto, che non può essere mediato né trattato con nessun’altra cosa. Probabilmente a brevissimo, nell’immediato, ci potrebbero essere dei problemi occupazionali. Spero che il Governo, la Regione stessa intervenga immediatamente per cercare di lenire al massimo, nell’immediato, quei momenti tragici che ci potranno essere, però ci sono delle scelte che vanno prese. Se bisogna fare una politica di sviluppo seria, lungimirante, bene, io porto un esempio, sempre della mia provincia, Manfredonia, EniChem. Era una bomba quella zona. Era il 1990, se non ricordo male, quando si è deciso di chiuderla. Dopo trent’anni si inizia a vedere il turista a Manfredonia. Quella zona non è più riconosciuta come quella con i seri problemi ambientali della provincia di Foggia o della regione, ma inizia a essere vista con un occhio diverso.

Credo che bisogna avere il coraggio di prenderle queste decisioni forti e, vivaddio, se si andrà in quella direzione sono assolutamente d’accordo. Se io fossi uno che vive a Taranto, se fossi un genitore che vive a Taranto, se c’è un sacrificio da fare oggi, in questo momento, sono felice di farlo io, ma di lasciare a mio figlio una prospettiva migliore dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista di avere una economia più pulita, che gli dà sicuramente la possibilità di restare in quel territorio in una maniera più sana.

Voglio chiedere come mai un posto come quello, che ha un mare meraviglioso, non debba poter vivere di turismo come gli altri posti. Ci vogliono delle scelte coraggiose. Bene, bisogna prenderle, anche a costo di prendersi dei fischi nell’immediato. Negli anni, Presidente, sicuramente lei potrà essere ricordato come quello che ha avuto il coraggio di fare quella scelta e quindi di quello che potrà essere il giudizio immediato, onestamente, certo, non è facile non tenerne conto, ma sicuramente non è facile e bisogna tener conto, invece, di quello che poi sarà il giudizio della storia e invertire il corso di un posto, secondo me, è proprio quello il senso. Se uno vuole scrivere delle pagine importanti deve azzardare su qualcosa di importante, perché sennò diventa fin troppo facile fare.

Chiedo scusa se ho preso già troppo tempo, però avrei ancora molto da dire. Non voglio annoiarvi così tanto. Non entro nelle questioni Cinque Stelle. Io ritengo che maggioranza e opposizione… io credo che qui dovremmo essere tutti quanti… Io ho fatto il consigliere comunale di opposizione e ho votato più delibere di quelle di maggioranza, perché erano degli argomenti che ritenevo fossero utili alla mia comunità. Pur facendo un’opposizione non dura, ma a volte feroce, non mi sono mai sottratto, non ho mai partecipato a quei giochetti della mancanza del numero legale, perché non mi interessa. Secondo me, on andando in Consiglio comunale o in Consiglio regionale per cercare di mettere in difficoltà un’Amministrazione che sta cercando di portare degli argomenti per dare risultati alla cittadinanza che amministra, non si fa un buon servizio e non è quello il motivo per il quale siamo stati eletti.

Altri due argomenti, poi veramente mi taccio. Presidente e assessore Pentassuglia, la provincia di Foggia è un territorio vocato all’agricoltura. Lei ha fatto il Presidente della Commissione agricoltura nella scorsa legislatura e sono assolutamente certo che ha l’esperienza per poter far bene, la conoscenza dei problemi, quindi sono assolutamente fiducioso. Sono certo che conosce anche il problema più grande che ha la Capitanata: l’acqua. Assessore, l’acqua. Mancano all’appello 120 milioni di metri cubi di acqua.

Questa estate è stato detto agli agricoltori che avrebbero avuto l’acqua razionata. Ebbene, se in un territorio dove abbiamo capito tutti che non c’è la possibilità, vivaddio, per uno sviluppo industriale, perché ormai vanno all’estero, immaginiamo se possiamo immaginare ancora di averle qui, ma ci dicono e ci dite e ora diciamo, perché, ahimè, lo dovrò dire pure io, che la vocazione che bisogna perseguire e portare avanti è quella agricola, però se non gli diamo l’acqua la vedo difficile, assessore. Per quelli che hanno dovuto scegliere quest’anno, invece di piantumare cento ettari, ad esempio, di pomodoro, ne hanno piantumato venti, chi ne metteva 50 di ettari ne ha messi 10, chi ne metteva 10 non ne ha messi proprio. Questo significa mancanza di produzione, significa mancanza di lavoro, significa mancanza di sviluppo, significa “diteci, se non possiamo coltivare manco la terra, cosa dobbiamo fare”. Credo che questo sia un punto essenziale e credo che qui debba intervenire il Governo, perché – attenzione – non è che ci si può lavare le mani e far giocare questa partita laddove ormai si parla da mezzo secolo di quest’acqua del Molise, che potrebbe e dovrebbe arrivare.

Il Governo deve comportarsi come il buon padre di famiglia, non è che se tu hai a casa due figli, uno ha la bottiglia d’acqua e uno non ce l’ha, uno beve e uno non beve e deve chiedere a quell’altro se gliela vuole dare o non gliela vuole dare. Sono certo che lei prende quel figlio che non vuole dare l’acqua a quell’altro e lo prende a schiaffi. Immagino che funziona così. Poi, se gli devi dare qualcosa a quel figlio per compensare quella cessione, immagino che il buon padre lo farà, ma non c’è nessuno che può fare da spettatore in questa partita.

Soprattutto penso anche che bisogna utilizzare le leggi speciali. Abbiamo visto che quando si vogliono fare le infrastrutture in maniera veloce, come il ponte di Genova, al netto della tragedia umana e del simbolo, ma attenzione, quella era una emergenza, perché erano due parti di città ormai scollegate… Ebbene, io credo che l’emergenza idrica in Capitanata sia un’altra emergenza. Attenzione, oggi il problema è solo dell’agricoltura, dove “è solo” è un modo di dire, perché non poter produrre, non poter lavorare la terra significa dire a quella parte di regione “andate a rubare”, o non lo so, insomma una roba del genere. Tra un po’ il problema sarà per quella che esce dai rubinetti. Quindi, cerchiamo di anticipare, o meglio non di anticipare, siamo già in forte ritardo, quindi dobbiamo pretendere che questa sia una partita che si risolve in fretta. Poi ci sono piccolissime cose, cose semplicissime, ma sulle quali dobbiamo far sentire la nostra voce. Io ho provato, ma chiaramente la mia voce è piccola; quella del Presidente è sicuramente autorevolissima, quella di tutti quanti noi insieme ancora meglio. Vedete, forse a voi sfugge un dettaglio. In Puglia, in tutta la regione, noi abbiamo un solo sovrintendente. Per tutta la regione. Bari, BAT, Taranto, Lecce, Foggia, Brindisi hanno un solo sovrintendente. Uno solo. Sapete cosa determina questo? Determina pratiche ferme per mesi, se non per anni. Volete convincere veramente o vogliamo convincere veramente che verrà qualcuno a investire qui, se per avere una risposta dalla Sovrintendenza deve impiegare anni?

Io mi occupo ancora marginalmente del mio Comune, perché mi tengono informati. Sono certo che qui ne conoscerete altre di situazioni di imprese piuttosto… Io vi parlo di quella del mio Comune, ad esempio. Il 1 settembre presento un progetto da candidare per l’adeguamento sismico di una scuola dove ci sono 500 bambini dentro. 500 bambini. Siamo ancora in attesa del parere. Oggi scadevano i termini per aderire a quel bando. Immaginate che, non essendo arrivato quel parere, quella scuola non potrà partecipare al bando e non potrà essere adeguata. Se accadrà qualcosa a quei bambini in quella scuola poi andremo alla ricerca delle responsabilità. Bene. Io dico: facciamoci sentire, facciamo in modo che questi benedetti sovrintendenti siano dappertutto. Non si capisce perché ne deve stare uno per tutte e sei le Province della Regione Puglia e, per concludere, risiede pure a Roma. Mi sembra troppo”.