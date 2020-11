Vicepresidenti Consiglio regionale Puglia: tandem Casili – De Leonardis

Bari, 26 novembre 2020. Cristian Casili e Giannicola De Leonardis sono stati eletti vicepresidenti del Consiglio regionale della Puglia. Cristian Casili del M5S è stato eletto con 30 voti favorevoli ed è il vicepresidente per la maggioranza, mentre per la minoranza è stato eletto Giannicola De Leonardis di Fratelli d’Italia, che ha raccolto 14 voti a favore.

De Leonardis: “Vicepresidente del Consiglio regionale, una carica che ricoprirò con entusiasmo, orgoglio e responsabilità”. Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis. “Sono particolarmente emozionato per il nuovo ruolo istituzionale che da oggi sarò chiamato a ricoprire. Il consiglio regionale rappresenta la massima assemblea elettiva pugliese, e da vicepresidente mi impegnerò al meglio delle mie capacità e possibilità perché rappresenti il cuore e l’anima di una Politica al servizio della comunità e dei cittadini, con il pieno coinvolgimento e l’opportuna considerazione di tutti i suoi componenti. In un momento particolarmente difficile per il nostro paese e per la nostra regione, che richiede ancor più responsabilità, partecipazione, condivisione.

È doveroso per me ricordare, e ringraziare, chi mi ha permesso di essere qui oggi. Gli onorevoli Giorgia Meloni, Raffaele Fitto, Marcello Gemmato, la segreteria provinciale di Fratelli d’Italia e tutto il partito che ha pienamente appoggiato la mia candidatura, e gli elettori che hanno riposto ancora una volta la loro fiducia nei miei confronti. I colleghi del mio gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che all’unanimità hanno ribadito il loro sostegno indicandomi per questa carica così importante e prestigiosa, e tutti gli altri, dai banchi dell’opposizione a quelli della maggioranza, che hanno mostrato lealtà e apprezzamento con il loro voto consapevole riempiendomi di orgoglio.

L’ esperienza e l’entusiasmo saranno miei preziosi alleati, insieme a dignità e decoro, che da sempre sono i riferimenti del mio impegno quotidiano in politica e nella vita”.