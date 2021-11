Casa vacanza a Gallipoli “fantasma”, 85enne foggiano truffa 21enne trevigiana

Foggia, 26/11/2021 – (trevisotoday) Sognava di trascorrere una bella vacanza al mare, in Salento, sulle meravigliose spiagge di Gallipoli, in un’abitazione che su Marketplace (su Facebook) doveva essere “vista mare”. Un sogno, un’illusione. Scelto il periodo di ferie (dall’8 al 22 agosto), dopo una breve contrattazione con l’affittuario, si è arrivati nell’arco di pochi giorni al dunque, ovvero al pagamento della caparra, attraverso due bonifici. In tutto 1400 euro. A concludere quello che sembrava un ottimo affare, l’estate scorsa, è stata una 21enne di Susegana. La ragazza si è insospettita quando, a pagamento effettuato, l’affittuario è sparito nel nulla.

A scoprire di essere finita vittima di una truffa è stato un parente della 21enne che si trovava in Salento per trascorrere un periodo di ferie. La giovane non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri della stazione di Susegana. Nel frattempo le vacanze erano tristemente sfumate. I militari, nel corso di un’indagine coordinata dal comandante, il luogotenente Plazzotta, hanno identificato e denunciato per truffa un 85enne di Foggia, pluripregiudicato e intestatario della Postepay su cui sono stati effettuati i bonifici per la caparra. Si tratta probabilmente di un semplice prestanome su cui i militari proseguiranno gli accertamenti del caso. (trevisotoday)