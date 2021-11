Covid, Lopalco sicuro “I bambini fra 5 ed 11 anni devono essere vaccinati”

Foggia, 26/11/2021- “Dopo un uso estensivo fatto negli Stati Uniti, la vaccinazione contro COVID19 nei bambini fra 5 ed 11 anni approda anche in Europa. I bambini in questa fascia di età dovrebbero essere vaccinati almeno per tre motivi:

– i bambini si ammalano anche seriamente in seguito ad una infezione da SARS-CoV-2; oltre alle forme note di malattia prevalentemente respiratoria possono sviluppare la temibile sindrome infiammatoria multisistemica, ovvero una forma infiammatoria grave che interessa molti organi (cuore, fegato, reni, ecc.). Nel gruppo di età 5-11 anni negli Stati Uniti si sono registrati 8.300 ricoveri e circa 100 decessi, portando COVID19 fra le prime dieci cause di morte in questa fascia di età;

– nei bambini possono svilupparsi numerose complicanze, anche a distanza, dopo COVID19 (il cosiddetto Long-COVID);

– oggi il virus circola ad alta intensità in questa fascia di età, pertanto il rischio di malattia severa per i bambini aumenta in termini assoluti. Tale circolazione, inoltre, rappresenta un volano per la diffusione pandemica.

Il vaccino è stato studiato in termini di efficacia in questa fascia di età risultando >90% ed il profilo di sicurezza è lo stesso registrato negli adolescenti. Ad oggi, sono stati vaccinati con almeno una dose più di 3.600.000 bambini americani (più di quanti siano tutti i bambini italiani fra 5 ed 11 anni) e nessun particolare segnale di sicurezza è emerso. Esattamente come nelle altre età.

La dose che si usa nei bambini è pari ad un terzo rispetto a quella degli adulti. Nulla di nuovo sotto il sole. Anche per altri vaccini nei bambini basta una dose ridotta per ottenere gli stessi risultati immunizzanti.

Insomma un vaccino dall’ottimo profilo di sicurezza ed efficacia per proteggere i nostri bambini contro una malattia potenzialmente letale”.

Lo riporta l’ex assessore alla Salute della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco.