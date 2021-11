Covid Puglia: Emiliano: “Mascherine all’aperto è scelta di buon senso”

Bari, 26/11/2021 – (ansa) “Qualche sindaco con prudenza sta consigliando di usare le mascherine nei luoghi di forte assembramento e questo mi sembra di buon senso”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico della università Lum di Casamassima (Bari). “In termini di emergenza – ha detto Emiliano – sia i Comuni sia le Regioni possono adottare, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica con stress ospedaliero, non basta l’aumento dei contagi, delle misure temporanee, però non credo che sussistano i presupposti per interventi puntuali”.