Di Fonso: “Ho fatto un accordo conciliativo, nulla di illegale”

Stato Quotidiano, 26 novembre 2021. “L’essere stato eletto a Foggia con 1500 voti ed essere risultato il primo degli eletti a Foggia non è dovuto a riferimenti a persone sbagliate ma a un lavoro fatto nel corso degli ultimi 10 anni in cui mi sono occupato dei problemi della gente di Foggia, cosa che molte volte alcuni delle istituzioni non fanno”.

Massimiliano Di Fonso, l’ex consigliere comunale eletto nell’amministrazione Landella nel 2019, precisa circa la relazione del prefetto Carmine Esposito che esamina, fra gli altri, il contesto politico-amministrativo che ha portato allo scioglimento per mafia.

“Ho conciliato una vertenza dovuta a un certo Pasquale Nardella scarcerato da un giudice. È stato fatto un accordo conciliativo per far tornare a lavoro il ragazzo, ho solo conciliato avendo potere di firma da segretario del sindacato, firma che è depositata presso l’Ufficio Provinciale del lavoro. Questo non ha nulla a che spartire con un “quadro malavitoso” che non mi appartiene e che nulla ha a che spartire con la mia vita sindacale e politica. Questo lo preciso per chi cerca di coinvolgermi e di darmi in pasto alla gogna mediatica. Sarò molto determinato per garantire la mia immagine e la mia reputazione”.