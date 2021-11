Mafia Gargano, nuovo pentito decide di collaborare con la giustizia

Manfredonia (Foggia), 26/11/2021 – (norbaonline) Continua a cedere il muro di omertà nella mafia del Gargano, una fra le più pericolose operanti in Puglia. Appena arrestato a Termoli, anche un altro componente di una delle due bande rivali che operano nell’area di Vieste, Orazio Lucio Coda, ha deciso di collaborare con la giustizia. Coda non è un esponente di primo piano del clan Raduano al quale appartiene, ma la sua collaborazione viene ritenuta ugualmente importante per tentare di scardinare il sistema criminale che da anni tiene sotto scacco il Gargano. (norbaonline)