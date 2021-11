Paname a Striscia “Sbirri corrotti, a San Severo prendono 40mila euro ogni 3 giorni”

Dopo il video della canzone piena di insulti e minacce contro Vittorio Brumotti, composta dopo il servizio di Striscia la notizia sulla droga a San Severo (Foggia), Paname torna su YouTube per fare un passo indietro e dire che non è come sembra. Peccato che non sapendo di essere ripreso dalle telecamere di Striscia la sua versione sia tutt’altra. (striscia)