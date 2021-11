Rotice “Energie positive e propositive per dare slancio alla cultura d’impresa”

Un plauso particolare a Stefania, Cosimo e Fabio colonne portanti di una realtà brillante e magmatica che ci invidiano nel mondo, “Bottega degli Apocrifi” con l’infaticabile squadra di tecnici e collaboratori. Con la loro professionalità, perseveranza e coraggio hanno saputo costruire e tenere vivo in questi anni difficili qualcosa che è molto di più di un semplice progetto artistico, ma un vero e proprio processo di comunità che va sostenuto ed incentivato dalle Istituzioni, anche nell’ottica della creazione di nuove opportunità economiche ed occupazionali. Energie positive e propositive per dare slancio alla cultura d’impresa, in particolar modo a quella culturale, creativa e dell’innovazione sociale che valorizzi i giovani ed i talenti locali”.