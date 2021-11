Tensione tra AgiAmo e Fresca, Riccardi “Musica Maestro, lo spettacolo continua!!!”

Manfredonia (Foggia), 26/11/2021 – “ Ancora una volta Giulia Fresca, candidata sostenuta dalle liste Agiamo, Sipontum e Manfredonia Nuova, ha affidato agli organi di stampa e ai social ‘comunicazioni’ riguardanti non lei singolarmente, ma un ‘gruppo’ politico, dimostrandosi ingrata e irriguardosa nei confronti di tutte le persone perbene, rispettabili e dalla vita specchiata che, insieme all’on. Antonio Tasso hanno dato vita e robustezza al Progetto P.E.R. La Città . Progetto dunque, che ad essi, e solo ad essi appartiene, mentre la ex candidata sindaco dà ennesima riprova della sua 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 a causa della quale è anche quasi riuscita a offuscare l’importante risultato raggiunto alle Amministrative 2021.

Quasi: perché a tutto c’è un limite. Ma prima di avviarci ai doverosi chiarimenti su questa imbarazzante e grottesca situazione in cui siamo stati trascinati , noi di AgiAMO (soggetto politico dalla cui costola è nata la seconda lista civica denominata Sipontum) con il coraggio che ci appartiene e che ha sempre guidato le nostre scelte e decisioni, vogliamo chiedere scusa ai nostri sostenitori ed elettori per la buona fede con la quale 𝗰𝗶 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 “𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲” 𝗳𝗼𝗿𝗻𝗶𝘁𝗲𝗰𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘅 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗼 𝗠𝗮𝗴𝗻𝗼 𝘀𝘂 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 ‘𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮’ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝘃𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗮𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗵𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗽𝗶𝘂̀ 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗲, 𝘁𝗮𝗰𝗲𝗻𝗱𝗼𝗰𝗶, 𝗽𝗲𝗿𝗼̀, 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗶 𝗮𝘃𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗶𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗺𝗯𝗶.

Veniamo ai fatti. Dalla stampa apprendiamo anche l’ultima delle ‘uscite a vuoto’ della Fresca, la quale in una intervista rilasciata alla giornalista Paola Lucino per Stato Donna, dichiara di aver sciolto la coalizione ‘Progetto P.E.R. la Città’ – una decisione presa unilateralmente (a meno che ella non dimostri con prove inconfutabili di aver messo al corrente qualcuno del nostro gruppo) – e che desidera prendere le distanze dalle liste AgiAMO e Sipontum (non ci giungono notizie da Manfredonia Nuova). Lo faccia ufficialmente e formalmente e ne prenderemo atto.