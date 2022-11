Asd Martial Arts Manfredonia: “A lezione per prevenire la violenza sulle donne”

Manfredonia (Fg), 26 novembre 2022 – Ieri 25 novembre in occasione della “giornata internazionale contro la violenza sulle donne” si è svolta a Manfredonia presso i locali della Palestra California Gym una lezione di due ore gratuita di “difesa personale femminile”.

L’iniziativa promossa dalla Martial Arts Manfredonia ha riscosso un enorme successo, circa 35 donne di età diversa hanno partecipato alla lezione: alcune spinte dalla curiosità, altre dall’interesse per la “difesa personale femminile” e tra le presenti vi erano alcune che hanno subito aggressioni in passato; la loro preziosa testimonianza è stata utilissima a rendere interessante e realistica la lezione, infatti gli è stato consigliato nello specifico caso come avrebbero dovuto agire per difendersi.

Durante la lezione tenuta dal Maestro Gelsomino e dai suoi istruttori e collaboratori sono stati trattati i seguenti argomenti:

– Prevenzione di un’aggressione,

– Autostima e gestione delle emozioni,

– Difesa contro tentativi di stupro, e contro aggressioni varie

– Aspetto psicologico prima e durante l’aggressione,

– Situazioni e luoghi più frequenti di aggressioni.

Visto l’inaspettato successo e il grande interesse manifestato a breve presso la California Gym inizierà un corso dedicato alle sole donne.

Fotogallery Asd Martial Arts Manfredonia Facebook: