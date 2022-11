Comandante Michele Bruno: “A breve, regolamenti su rifiuti e gestione traffico con tutela categorie deboli”

Statoquotidiano.it – Orta Nova, 26 novembre 2022 – A colloquio con il comandante della Polizia Locale di Orta Nova, Michele Bruno.

39 anni appena compiuti, da 17 anni e mezzo al servizio della Polizia Locale, prima con sede a Melfi, poi a Lavello, ora come comandante ad Orta Nova.

Statoquotidiano lo ha voluto incontrare. Perché le forze dell’Ordine sul territorio sono importanti e molti cittadini ne hanno già consapevolezza mostrando la volontà di dialogare con le istituzioni, per sentirle vicine, non come qualcosa di lontano, ma di calato nella realtà di tutti i giorni.

A darne prova, i 1134 contatti che seguono la pagina Facebook del Comando Polizia Locale di Orta Nova. Un numero non da poco.

Originario di Foggia, dove risiede, laureato in Giurisprudenza e abilitato avvocato, laureato anche in Ingegneria e abilitato come ingegnere, il dottor Bruno presta servizio nel comune capofila dei Cinque Reali Siti da maggio 2022, con una serie di obiettivi in agenda da realizzare nel quotidiano e nei prossimi tempi.

Gli abbiamo chiesto notizia riguardo ad alcune questioni.

Il ricorso di un cittadino contro il verbale elevato a suo carico per abbandono dei rifiuti. Si legge sulla pagina Facebook che l’udienza è stata rinviata al 21 dicembre.

“Questo perché l’avvocato della controparte non si è presentato nella scorsa udienza chiedendo un rinvio. E il giudice lo ha concesso chiedendo a noi di produrre ulteriori note.

Noi, a proposito della vicenda, non possiamo, ovviamente, rendere pubblici i dati personali del soggetto coinvolto. Possiamo dire, tuttavia, che, durante l’ispezione dei rifiuti trovati abbandonati, abbiamo trovato numerose tracce e documenti tali per cui si poteva risalire all’identità del responsabile.

Va detto che, inoltre, ogni volta che facciamo accertamenti di questo tipo, se non abbiamo una prova certa, non procediamo con la sanzione. Le prove, per di più, vengono fotografate con i rifiuti e tenute a disposizione tanto del cittadino, qualora volesse richiedere accesso agli atti, quanto della magistratura, qualora ci fosse un ricorso”.

La questione, dunque, è ancora da definire?

“Sì. Io comunque ritengo che ci siano buone speranze riguardo alla possibilità che il ricorso venga archiviato. Questo perché il giudice ci ha chiesto prove su come e dove abbiamo trovato i rifiuti e noi, ovviamente, abbiamo potuto documentare il tutto. Soprattutto, abbiamo potuto fornire prove documentali sul modo in cui erano stati abbandonati i rifiuti, cosa che dà la certezza che quei rifiuti provenissero proprio da quella persona”.

La questione rifiuti ad Orta Nova in generale.

Qual è la linea di intervento del Comando di Polizia Locale a tal proposito?

“È una questione di cui ci stiamo interessando molto. E, tenendo conto che noi abbiamo molteplici attività da seguire, penso sia importante evidenziare che riusciamo, comunque, a dare la giusta attenzione anche a tale problematica.

Poniamo in essere frequenti ispezioni, in collaborazione con l’azienda PICON che si occupa del servizio di raccolta, con lavoratori tutti di Orta Nova, e che, per questo, noi ringraziamo.

Dal mese di giugno ad oggi, abbiamo elevato quasi 200 verbali, sia con l’aiuto di fototrappole e telecamere, sia attraverso ispezioni de visu, al di là della videosorveglianza. Quest’ultima è un ottimo strumento, non lo nego, ma noi ci muoviamo soprattutto direttamente su tutto il territorio. E così abbiamo fatto sanzioni in centro città, come nelle aree periferiche.

E la cosa che fa preoccupare, a tal proposito, è la mancata presa di coscienza di alcuni cittadini che abbandonano rifiuti senza volersi rendere conto della gravità di un tale gesto ai danni dell’ambiente e delle persone”.

Quali le misure che intendete attivare nei prossimi tempi?

“A breve, l’Amministrazione Comunale approverà il nuovo Regolamento di polizia urbana che noi, come Comando sul territorio, abbiamo approntato. Questo assumerà il valore di norma generale e di provvedimento definitivo che andrà a regolare diverse questioni, tra cui quella della raccolta rifiuti.

Sulla base di tale Regolamento, sarà possibile elevare sanzione non solo in caso di abbandono rifiuti, ma anche per la mancata o non corretta differenziazione dei rifiuti.

Compito della Polizia Locale non è solo quello di sanzionare, ma anche quello di educare il cittadino.

A tale scopo, a partire dai primi di dicembre prossimo, il nostro Comando partirà con una campagna informativa su Facebook su come differenziare correttamente i rifiuti, per sensibilizzare ulteriormente i cittadini”.

Riduzione della incidentalità e gestione del traffico. Quali gli interventi e le misure che intende attivare la Polizia Locale di Orta Nova?

“Siamo in fase di rinnovo delle autorizzazioni per la gestione dell’autovelox. Autorizzazioni che sono a termine e vanno concesse dall’Anas e dalla Prefettura.

A breve, comunque, dovrebbe arrivare per noi il nullaosta dell’Anas e poi l’autorizzazione della Prefettura.

Sto prendendo a cuore soprattutto un problema molto importante che è quello del tasso di incidentalità sulle strade provinciali.

Dal mese di maggio ad oggi, si sono avuti, purtroppo, almeno 4 o 5 incidenti con feriti o, addirittura, con morti, soprattutto nel tratto stradale compreso tra Orta Nova e Stornarella.

Ci stiamo interfacciando con le autorità competenti della Provincia di Foggia per affrontare in maniera opportuna la questione e, a tale scopo, stiamo facendo uno studio mirato che porti il nostro Comando a dare dei suggerimenti alla Provincia, appunto, su come incrementare il livello di sicurezza delle strade provinciali. Soprattutto, proprio il tratto Orta Nova-Stornarella”.

Pensate anche a misure a tutela delle categorie più deboli nella gestione del traffico stradale?

“Certamente. Abbiamo elevato sanzioni a carico di chi occupava impropriamente gli stalli destinati ai disabili.

Inoltre, dovrebbero essere approvati, entro fine anno dal Consiglio Comunale, altri due Regolamenti da noi approntati: il Regolamento sulla Concessione degli stalli personalizzati ai disabili ed il Regolamento sugli stalli Rosa, destinati alle donne in stato di gravidanza, o con bambini di età inferiore ai due anni, e ai loro accompagnatori.

Questo vorrà essere un ulteriore segno di attenzione nei confronti delle categorie più deboli, sia da parte del nostro Comando sia da parte dell’Amministrazione comunale”.

Si è conclusa la vicenda dell’incidente stradale che ha visto coinvolto lo Scuolabus comunale, circa un mese fa?

“Lo Scuolabus dovrebbe essere ancora in manutenzione e non è ancora tornato operativo. Il servizio svolto con tale mezzo, quindi, risulta ancora bloccato.

Io avevo segnalato al settore comunale competente che, prima di riprendere il servizio in questione, era necessario approntare anche la segnaletica alle fermate espresse. E questo è un compito che deve essere espletato dall’Azienda che riceve in appalto il servizio.

Ha avuto luogo una riunione tra noi del Comando, il responsabile dell’azienda che ha avuto l’appalto del servizio, la cooperativa Abilita, con sede a Carapelle, e il responsabile comunale del settore V, l’ingegnere Pizzi. In tale occasione abbiamo concordato i punti in cui la segnaletica dovrebbe essere realizzata”.

Cosa serve alla Comunità di Orta Nova, rispetto al servizio che lei gestisce?

“Per troppi anni il nostro Comando non ha avuto una guida stabile e questo ha inciso sia sulla possibilità di dare continuità all’operatività della Polizia locale, sia su quello che poteva essere un pieno riconoscimento della sua presenza, del ruolo importante che essa può svolgere sul territorio, da parte della popolazione.

Ciò che serve, una volta acquisita tale stabilità, non è la definizione di altre regole, poiché quelle ci sono. Ora serve che esse vengano applicate e che si educhi il cittadino a rispettarle inculcando una coscienza critica e responsabile nei confronti del territorio. Importante, a tale scopo, l’educazione civica nelle scuole. Secondo me, in tale ambito, sarebbe importante fare anche educazione stradale puntando sulle nuove generazioni. E sarebbe bellissimo e molto utile per tutti vedere bambini e adolescenti che conoscono le regole e le applicano”.

Cosa manca ad Orta Nova?

“Un controllo del territorio che sia coordinato tra le varie forze dell’Ordine presenti. Sarebbe auspicabile lavorare in tale direzione favorendo lo scambio di informazioni, per evitare uno spreco delle risorse e incoraggiando piuttosto una sinergia operativa”.

Cosa riconosce di positivo nella comunità di Orta Nova?

“Sicuramente la voglia di non arrendersi. E ciò è risultato evidente negli ultimi tempi, quando spesso di Orta Nova si è parlato per fatti non esattamente positivi.

In tali frangenti, ho potuto percepire che nella comunità ortese vi sono tante persone dallo spirito propositivo che vogliono andare avanti, che vogliono riscattarsi e fare le cose per bene.

Questo lo evinco anche dal profilo Facebook del nostro Comando che io stesso curo, insieme ad altri collaboratori, e dove io vedo che i cittadini ortesi vogliono dialogare con le istituzioni e sentirle vicine”.